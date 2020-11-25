قصف إسرائيلي لريفي دمشق والقنيطرة

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن إسرائيل نفذت ليل الثلاثاء عدوانين على محافظتي ريف دمشق والقنيطرة في جنوب البلاد.

وقالت الوكالة في نبأين عاجلين "عدوان إسرائيلي قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة" و"عدوان إسرائيلي على محيط جبل المانع بريف دمشق".

ونقلت سانا أن "الدفاعات الجوية تتصدى للعدوان الإسرائيلي على محيط جبل المانع في ريف دمشق".

وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية والصاروخية على سوريا منذ 2011، وقد استهدفت هذه الضربات مواقع للجيش السوري وأخرى لقوات إيرانية ولحزب الله اللبناني.

وقبل أسبوع أعلنت سوريا أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء منطقة دمشق"، وأفادت سانا بمقتل 3 عسكريين، وإصابة آخر في الغارات التي شنتها إسرائيل اليوم، من غير أن توضح رُتب العسكريين.

وحينها، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في سوريا.

وأوضح في بيان على تويتر أن "ما فعلته إيران وسوريا هو أنهما زرعتا عبوات ناسفة بدائية الصنع.. لاستهداف الجنود الإسرائيليين. ما فعلناه نحن هو أننا ضربنا لتوّنا أهدافاً لفيلق القدس وللجيش السوري في سوريا".