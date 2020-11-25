في اتصال هاتفي مع أمير قطر.. روحاني: التحولات الدولية تشكل فرصة للحوار بين دول المنطقة

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مساء اليوم العلاقات بين البلدين والتحولات الدولية الجديدة.

وقال روحاني إن التحولات الدولية الجديدة تشكّل فرصة حقيقية للحوار والتفاهم بين دول المنطقة.

وأضاف "نأمل أن تدفع التحولات الدولية دول المنطقة لتغليب الحوار على سياسة العداء".

كما تم خلال المكالمة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما نتائج اجتماع اللجنة القطرية الإيرانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي التي عقدت دورتها السابعة في مدينة أصفهان الإيرانية يوم أمس.