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سياسة|قطر

عبر الاتصال المرئي.. قطر والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لمكافحة الإرهاب

مراسم توقيع الاتفاقية عبر الفيديو (الجزيرة)
مراسم توقيع الاتفاقية عبر الفيديو (الجزيرة)
25/11/2020

وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على اتفاقية عن طريق تبادل الرسائل لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وقد وقع الاتفاقية عن الجانب القطري رئيس مجلس الشورى أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، وعن المنظمة فلاديمير فورنكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويُعنى المكتب بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، وسيكون مقره في دولة قطر، وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم.

وقال مراسل الجزيرة من مقر مجلس الشورى القطري هيثم أبو صالح، إن رئيس مجلس الشورى القطري أكد أن هذا المكتب سيكون له دور كبير في توحيد رؤية البرلمانين والبرلمانات من مختلف دول العالم في مكافحة الإرهاب،.

وأضاف أبو صالح نقلا عن آل محمود قوله إن المكتب يأتي تقديرا من المجتمع الدولي لدور قطر المتميز في مكافحتها الإرهاب انطلاقا من سياسة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر : الجزيرة

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