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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

روحاني: نتوقع أن تكفّر الإدارة الأميركية المقبلة عن أخطاء سابقتها بحق إيران

حسن روحاني جدد تأكيد إمكانية التزام طهران بما عليها إذا احترمت الأطراف الدولية الأخرى التزاماتها (الأناضول)
حسن روحاني جدد تأكيد إمكانية التزام طهران بما عليها إذا احترمت الأطراف الدولية الأخرى التزاماتها (الأناضول)
25/11/2020

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تتوقع أن تدين الإدارة الأميركية الجديدة قرارات الإدارة السابقة الخاطئة، وتعوّض عن أخطائها بحق طهران.

وأضاف في اجتماع الحكومة أن طهران وواشنطن قادرتان على اتخاذ القرار والإعلان عن العودة إلى ظروف ما قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تسوية جزء كبير من المشاكل والمواضيع العالقة.

وقال الرئيس الإيراني إن ترامب ارتكب أسوأ الجرائم بحق الإيرانيين، وهو يمارس إرهابا اقتصاديا في زمن كورونا.

وأضاف "أكدنا سابقا أننا سننفذ التزاماتنا إذا كانت الأطراف الأخرى ملتزمة بتنفيذ التزاماتها".

من جهته، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن الهجوم العسكري لم يعد خيارا على طاولة الولايات المتحدة، وإن واشنطن يئست من نجاح هذا الخيار، حسب تعبيره.

وأضاف خلال تصريح له أن الحرب التي تمارسها الولايات المتحدة باتت حربا نفسية واقتصادية تستهدف مبادئ وعقول الإيرانيين وسلامتهم.

وأكد سلامي أن بلاده ستواجه هذه المخططات وتدافع عن قيمها الثقافية والدينية حتى تلحق الهزيمة بالعدو، حسب وصفه.

وسبق للرئيس المنتخب جو بايدن أن أبدى خلال حملته الانتخابية نيته خوض "مسار موثوق به للعودة إلى الدبلوماسية" مع إيران في حال فوزه بالرئاسة، وإمكان العودة للاتفاق النووي معها.

المصدر : الجزيرة

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