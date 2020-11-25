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سياسة|إمارات عربية متحدة

بينها تركيا والجزائر وتونس.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة أغلبها مسلمة

جانب من مطار دبي الدولي (رويترز)
جانب من مطار دبي الدولي (رويترز)
25/11/2020

أوقفت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول مسلمة، منها الجزائر وتونس وإيران وسوريا والصومال، وفقا لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.

وأشارت الوثيقة التي وُزّعت على الشركات العاملة بالمجمع واطلعت عليها رويترز، إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة، منها أفغانستان وليبيا واليمن، حتى إشعار آخر.

وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا. ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر.

ولم يكن لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات تعليق عندما اتصلت بها رويترز.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان ودول أخرى لاعتبارات أمنية.

ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية، لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية الأسبوع الماضي إن الإمارات أوقفت منح تأشيرات جديدة لمواطنيها ومواطني عدة دول أخرى.

وأضافت أنها تطلب معلومات من الإمارات عن أسباب تعليق التأشيرات، وأنها تعتقد أن الأمر متعلق بتفشي جائحة كورونا.

وقالت الوزارة والمصدر إن حاملي التأشيرات السارية لن يتضرروا من القيود الجديدة ويمكنهم دخول الإمارات.

المصدر : رويترز

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