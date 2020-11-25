باستثناء ترامب ومحاميه.. فريق بايدن يؤكد اعتراف العالم بنتائج الانتخابات وتلقيه إحاطات واسعة

قال مسؤولون في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنهم تلقوا نحو 30 إحاطة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، في الوقت الذي ألغى فيه الأخير زيارة إلى ولاية بنسلفانيا لدراسة ما يقول إنها عمليات تزوير شابت الانتخابات في الولاية.

وكشف الفريق الانتقالي -في إحاطة صحفية اليوم- عن تواصله مع نحو 50 وكالة وإدارة أميركية بخطى متسارعة، وتلقيه نحو 30 إحاطة من إدارة ترامب، وسيتواصل الفريق اليوم مع المعنيين بالتصدي لجائحة كورونا في إدارة ترامب.

وأضاف الفريق أن التواصل تطرق إلى ما يتعلق بالدفاع والأمن القومي والتهديدات المحيطة بالولايات المتحدة وتلك المحتملة في الفترة الانتقالية. كما كشف عن أن بايدن سيلعن فريقه الاقتصادي والمرشحين الرئيسيين الآخرين الأسبوع المقبل.

وقال الفريق الانتقالي إن جميع العالم بدأ يدرك أن الفائز في الانتخابات هو جو بايدن باستثناء الرئيس ترامب ومحاميه رودي جولياني.

ويتوقع أن يلقي بايدن خطابا اليوم من مقر إقامته في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير، يتناول فيه تسارع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتأتي الكلمة عشية عطلة عيد الشكر التي تشهد عادة تنقل الملايين من الأميركيين عبر الولايات، كما يتوقع أن تركز على مخاطر التنقل في ظل انتشار الجائحة.

وفي معسكر الرئيس ترامب، نقلت مراسلة الجزيرة وجد وقفي عن أحد أعضاء الوفد الصحفي المرافق للرئيس ترامب أن الرحلة المفترضة إلى مدينة غيتيسبيرغ في ولاية بنسلفانيا ألغيت في اللحظات الأخيرة من دون تقديم أي تفسير.

وكان ترامب ينوي الالتحاق بمحاميه جولياني والمشرعين الجمهوريين بالولاية لمتابعة ما يعتقدون أنها مزاعم تزوير في ولاية بنسلفانيا.

وقد هاجم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف الرئيس ترامب معتبرا أنه يتصرف كـشخصية لـ"الجريمة المنظمة"، على حد تعبيره.

وشدد شيف -في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN)- على أن ترامب يمكن أن يعفو عن مستشاره للأمن القومي الأسبق مايكل فلين، لكنه لا يمكن أن يعفو عن نفسه.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ حلفاءه بأنه يعتزم العفو عن مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق الذي أقر بالذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) في تحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016.

لكن المصدر قال إنه لا يزال بإمكان ترامب تغيير رأيه بخصوص العفو المقرر الذي تحدث عنه أولا موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري.