الشرطة استبعدت فرضية العمل الإرهابي.. سيارة تصطدم بمقر المستشارة الألمانية

قال شاهد من رويترز إن سيارة اصطدمت ببوابة مقر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين اليوم الأربعاء، واعتقلت الشرطة السائق، في وقت استبعدت فيه الشرطة فرضية العمل الإرهابي.

وأظهرت صور التقطتها رويترز الشرطة وهي تفحص سيارة داكنة عند البوابة وقد كُتب على جانبها الأيمن عبارة "أوقفوا سياسات العولمة" باللون الأبيض، وعبارة "أيها الملعونون قتلة الأطفال والعجائز" على الجانب الآخر.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت "لم تتعرض المستشارة وغيرها من أعضاء الحكومة والعاملون بالمستشارية لأي خطر في أي لحظة". وأضاف أن الواقعة لم تحدث سوى أضرار طفيفة.

ولم ترد أنباء عن إصابة أحد، ولم يتضح ما إذا كانت ميركل في المبنى. وانتشر بالموقع عشرات من أفراد الشرطة، كما كانت هناك سيارة إسعاف.

ونُقل سائق السيارة الذي بدا في أواخر سنوات منتصف العمر على مقعد متحرك.

وكتبت شرطة برلين على تويتر "جاري التحقيق لمعرفة ما إذا كان السائق تعمد الاصطدام.. هو رهن الاحتجاز".

ونقل عامل إطفاء بعد ذلك السيارة، التي تحمل لوحات مقاطعة ليبه الشمالية الغربية، بعيدا عن البوابة. ولم تظهر أضرار كبيرة على السيارة أو السياج.

قوات الشرطة استبعدت فرضة العمل الإرهابي (الأناضول)

تحركات وتأهب

وتشهد برلين حركة يسارية نشطة مناهضة للعولمة سعى أفرادها لوقف مشروعات تطوير تنفذها شركات عالمية كبرى، واحتلوا المنازل الشاغرة.

وكان من المقرر أن تعقد ميركل اجتماعا بالفيديو مع رؤساء وزراء الولايات لبحث تمديد إجراءات العزل واتخاذ إجراءات أخرى لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

واستبعدت متحدثة باسم شرطة برلين أن تكون الواقعة هجوما إرهابيا، وقالت ردا على سؤال عما إذا كانت الشرطة تشتبه في هجوم إرهابي "لا نعمل على أساس هذه الفرضية في الوقت الراهن".

من جانب آخر، قال متحدث باسم الشرطة للصحفيين أمام المستشارية اليوم الأربعاء "نبحث في دوافعه وما إذا كان يتصرف تحت تأثير حالة نفسية أو ما إذا كان شيء آخر دفعه للقيام بذلك".

وتعيش أوروبا حالة تأهب قصوى بعد أن قتل من يشتبه في أنهم متشددون 8 أشخاص في باريس ونيس وفيينا خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأمس الثلاثاء قالت الشرطة السويسرية إن مهاجمة سويسرية طعنت امرأة وجذبت أخرى من رقبتها في متجر بمدينة لوغانو.