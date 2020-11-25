الرياض تحدثت عن إحباط هجوم إرهابي واتهمت الحوثيين.. انفجار في ناقلة يونانية بميناء سعودي على البحر الأحمر

تعرّضت ناقلة نفط يونانية لانفجار في ميناء "الشقيق" السعودي على البحر الأحمر مما أسفر عن أضرار مادية. وبينما أفاد مصدر ملاحي بأن الانفجار نجم عن لغم بحري، أكدت الرياض أنه نتيجة تدمير زورق مفخخ أرسله الحوثيون.

وقالت وزارة البحرية التجارية اليونانية -اليوم الأربعاء- إن الانفجار وقع في الثالثة من فجر اليوم بتوقيت مكة المكرمة في ميناء الشقيق (شمال الحدود البحرية بين اليمن والسعودية)، ولم يسفر عن إصابات في صفوف فريق الناقلة "أغراري" (Agrari) التي ترفع علم مالطا، وتشغلها شركة "تي إم إس تانكرز" (TMS Tankers) اليونانية.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم بعد تحديد سبب الانفجار الذي خرق جسم الناقلة التي كان على متنها 25 شخصا من طاقهما، بينهم 7 يونانيين.

وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة "آمبري" (Ambrey) البريطانية للأمن البحري إن الناقلة التي كانت وصلت ميناء الشقيق الاثنين، أصيبت بلغم بحري.

وأضافت الشركة -في بيان- أن الهجوم حصل في ميناء الشقيق السعودي على البحر الأحمر خلال استعداد الناقلة لمغادرته بعد إفراغ حمولتها.

وتلقت الناقلة ضربة من ارتفاع متر واحد من سطح البحر، مما أحدث خرقا في جسمها، بحسب بيان الشركة.

هجوم حوثي

من جهتها، أكدت السعودية حدوث هجوم في نفس المنطقة التي أصيبت فيها الناقلة اليونانية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن أضرارا طفيفة وقعت في الناقلة اليونانية جراء الشظايا الناجمة عن تدمير زورق مفخخ، مضيفا أنه تم إحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة جنوبي البحر الأحمر.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن القوات السعودية قولها إن الأعمال العدائية للحوثيين تهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وكان التحالف أعلن سابقا أنه أحبط هجمات عدة حاول الحوثيون تنفيذها بواسطة زوارق مفخخة وألغام بحرية.

ويأتي الانفجار الذي استهدف الناقلة اليونانية بعد يومين من هجوم صاروخي حوثي أصاب محطة لتوزيع المنتجات النفطية لشركة "أرامكو" (Aramco) في مدينة جدة.

وكان المتحدث باسم قيادة التحالف السعودي الإماراتي العقيد تركي المالكي، قال إن الهجوم الحوثي على المنشأة النفطية في جدة "استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي"، مشيرا إلى أنه امتداد للهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية لشركة أرامكو في بقيق وخريص (شرقي المملكة) في 14 سبتمبر/أيلول 2019.

وأضاف المالكي أن إيران زوّدت الحوثيين بأسلحة نوعية مثل الصواريخ المجنحة (كروز) والطائرات المسيرة المفخخة.