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سياسة|قطر

الداخلية القطرية: استيقاف زورقين بحرينيين داخل المياه القطرية

صورة أرشيفية لزورق تابع لخفر السواحل البحريني (الأوروبية)
صورة أرشيفية لزورق تابع لخفر السواحل البحريني (الأوروبية)
25/11/2020

قالت وزارة الداخلية القطرية إن دوريات أمن السواحل والحدود استوقفت ظهر اليوم الأربعاء زورقين بحرينيين بعد رصدهما داخل المياه القطرية دون إخطار مسبق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الجهات المعنية في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في دولة قطر قامت بالتواصل مع غرفة العمليات بمملكة البحرين للحصول على تبرير منها لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية.

وأضاف البيان أنه "بتعذر ذلك، تم الاستفسار من قائد الزورق.. حيث أفاد بأنه فقد الاتصال مع قيادته وأن أجهزته قد تعطلت أثناء قيامهم بتمرين داخل حدود المياه البحرينية مما تسبب في فقدانه طريق العودة إلى موقعه".

وأشارت السلطات القطرية إلى أنها رصدت الزورقين داخل مياهها (5.25 أميال بحرية) شمال غرب جزر فشت الديبل.

وأضاف البيان أن قائد الزورق البحريني تقدم بطلب إلى دوريات أمن السواحل والحدود القطرية للسماح له والزورق المرافق له بالعودة إلى منطقته، "فتم التنسيق مرة أخرى مع غرفة العمليات بمملكة البحرين وتم السماح لهما بمغادرة المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "موقع رصد الزورقين البحرينيين كان معاكسا لموقع التمرين المقام الذي تم الإعلان عنه مسبقا".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قالت في وقت سابق إن زوارق تابعة لأمن السواحل والحدود القطري أوقفت زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني كانا يشاركان في مناورات بحرية شمال فشت الديبل، وأضافت أن الزورقين استكملا بعد ذلك مسار العودة.

المصدر : الجزيرة

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