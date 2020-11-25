أعوان حفتر.. الولايات المتحدة تضع مليشيا الكانيات وزعيمها في القائمة السوداء

أعلنت الولايات المتحدة -اليوم الأربعاء- إدراج مليشيا الكانيات الليبية وزعيمها في قائمتها السوداء، بعدما عرقلت روسيا الأسبوع الماضي تحركا في لجنة بمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات عليهم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وفرضت واشنطن عقوبات أحادية الجانب على المليشيا بموجب "قانون ماغنيتسكي العالمي" الذي يخول الحكومة الأميركية استهداف منتهكي حقوق الإنسان في أنحاء العالم، بتجميد الأموال ومنع الأميركيين من التعامل التجاري معهم.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إن "محمد الكاني ومليشيا الكانيات عذبوا وقتلوا مدنيين أثناء حملة قمع وحشية في ليبيا".

مقابر ترهونة

وعثرت سلطات حكومة الوفاق الليبية -المعترف بها دوليا- على عشرات الجثث في مقابر جماعية بمدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس، منذ أن استعادتها في يونيو/حزيران الماضي من مليشيا الكانيات الموالية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأصدرت النيابة الليبية في منتصف يونيو/حزيران أوامر بالقبض على 20 شخصا اتهمتهم بالمسؤولية عن تلك المقابر الجماعية، وعلى رأسهم محمد خليفة الكاني، وعبد الرحيم الكاني، وعمر الكاني.

#عملية_بركان_الغضب: #انفوغرافيك: النائب العام يصدر أمر قبض بحق 20 متهماً بارتكاب جرائم المقابر الجماعية في #ترهونة على رأسهم أبناء الكاني الذين قادوا عصابة اجرامية تحالفت مع ميليشيات حفتر الارهابية و المرتزقة #سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/sGon5aPi6Y — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 15, 2020

وخلال الشهر الجاري، اقترحت الولايات المتحدة وألمانيا على لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي تجميد أموال مليشيا الكانيات، وفرض حظر سفر عليها وعلى زعيمها.

لكن مثل هذ الخطوة كانت تتطلب موافقة بالإجماع، وقالت روسيا التي تدعم حفتر -يوم الجمعة الماضي- إنها لا تستطيع الموافقة على العقوبات لأنها تريد أولا الحصول على المزيد من الأدلة على أنهم قتلوا مدنيين.