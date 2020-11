نيويورك تايمز: الشرطة الفرنسية تعامل أطفالا مسلمين كإرهابيين بعد رفضهم الرسوم المسيئة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية (The New York Times) أن الشرطة الفرنسية داهمت منازل 4 أطفال مسلمين، وعاملتهم كإرهابيين، بسبب إعرابهم لمعلمين في المدرسة عن رفضهم الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه سلم- في وقت سابق من الشهر الجاري.

ففي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، داهمت الشرطة منازل 4 تلاميذ في مدينة ألبيرفيل خلال الساعات الأولى من الصباح، وتعاملت مع أطفال بعمر 10 سنوات على أنهم إرهابيون، 3 منهم من أصل تركي وواحد جزائري.

وجاء ذلك بعدما أبلغت مدرسة لويس باستور عن الأطفال للشرطة، حيث قال أولئك الأطفال لمدرسيهم إنهم لا يحبون الرسوم الكاركاتورية المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ردا على أسئلة وجهها إليهم المدرسون.

وبعد تلقي البلاغ، قيّمت الشرطة آراء الأطفال على أنها "دعم للإرهاب"، فداهمت 4 منازل في وقت واحد، وأخذت الأطفال الأربعة بأعمار 10 سنوات، من منازلهم وعاملتهم "كإرهابيين"، واستجوبتهم لمدة 11 ساعة في قسم الشرطة.

ومع انتشار صور مداهمات الشرطة لمنازل الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت موجة غضب واسعة بين المسلمين في فرنسا، كما تفاعل مع القصة الكثير من الناشطين في تركيا.

Today in #Albertville ,four 10-years-old children, 3 of them Turkish, who’s been questioned by the French police for 11 hours for just because of they are Muslims. This experience has caused a great trauma on that kids. #CocuklarımızSahipsizDeğildir #NetouchezPasAnosEnfasts https://t.co/CKgfbTUpJh

— Betterlast (@Betterlast1) November 12, 2020