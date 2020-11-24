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سياسة|جزائر

نفت الشائعات.. الرئاسة الجزائرية توضح الوضع الصحي لتبون

الرئيس تبون انتقل للعلاج بألمانيا قبل نحو شهر (الأناضول)
الرئيس تبون انتقل للعلاج بألمانيا قبل نحو شهر (الأناضول)
24/11/2020

نفت مصادر بالرئاسة الجزائرية -للجزيرة- ما وصفتها بالشائعات المغرضة التي تبث عن صحة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأكدت أن تبون في فترة نقاهة بمستشفى ألماني بعد تماثله للشفاء إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت المصادر نفسها للجزيرة بأن الشائعات المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية الناطقة بالفرنسية ووسائل التواصل الاجتماعي تجانب الحقيقة.

وأضافت أن الطاقم الطبي المرافق لرئيس الجمهورية بصدد تحضير التقرير الطبي النهائي الذي يسمح بعودة الرئيس إلى أرض الوطن.

ويخضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للعلاج في ألمانيا منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إصابته بالوباء. كذلك ثبتت إصابة العديد من أعضاء الحكومة بفيروس كورونا.

وتسجّل الجزائر، إحدى الدول الأفريقية الأكثر تضررا بالوباء، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات.

فقد سجلت نحو 76 ألف إصابة في البلاد منذ رصد الحالة الأولى يوم 25 فبراير/شباط الماضي، من بينها نحو 2300 وفاة، وفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة الصحة.

المصدر : الجزيرة

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