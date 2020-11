لقاء نتنياهو ومحمد بن سلمان في نيوم يُعقد مشهد الشرق الأوسط بواشنطن

جاءت أنباء الزيارة السريعة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مدينة نيوم السعودية للقاء ولي عهدها محمد بن سلمان في توقيت حساس، تتقاطع فيه تبعات الانتخابات الأميركية بتطورات إقليمية وشرق أوسطية غير اعتيادية.

وتركت حالة عدم اليقين بخصوص الزيارة -في ظل تأكيد إسرائيلي ونفي سعودي- الكثير من المعلقين الأميركيين في حالة ارتباك أمام كيفية قراءة هذه الخطوة ورسائلها.

وفي حديث مع الجزيرة نت أشار الخبير في الشؤون الخليجية ومؤلف كتاب "الخليج وإسرائيل: صراعات قديمة وتحالفات جديدة" سيغورد نيوباور إلى أن اللقاء يعد تاريخيا بكل المقاييس، ولم تكن هناك مفاجأة بخصوصه، المفاجأة هي في علنيته على الأقل من الجانب الإسرائيلي.

وقال الأستاذ بجامعة رايس بولاية تكساس كريستين أولرشيزن للجزيرة نت إنه "لا يوجد إجماع حاسم حول ما إذا كان الاجتماع قد عُقد من عدمه، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتطور الرواية الإسرائيلية والسعودية في الأيام المقبلة".

من جانبه، غرد رئيس مؤسسة أوراسيا لدراسة المخاطر السياسية آيان بريمر قائلا، إن "لقاء بين رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يُعد خبرا شديد الأهمية، كونه الأول الذي يُعلن عنه لزيارة زعيم إسرائيلي للسعودية".

واعتبر بريمر أن نفي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للقاء لن يكون المرة الأولى التي تنفي فيها السعودية "شيئا نعرفه جميعا".

