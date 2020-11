علياء الهذلول تسخر من رد الجبير بشأن شقيقتها المعتقلة

علقت علياء، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بشأن قضية شقيقتها.

وقالت علياء في تغريدة عبر حسابها بتويتر خلال تعليقها على مقابلة الجبير على قناة سكاي نيوز (Sky News) "مت من الضحك من رد الجبير عن لجين: معتبرا لجين James Bond (الذي) أخذ أموالا من قوات خارجية وأعطاها لقوات معادية".

من جهتها قالت لينا الهذلول، شقيقة المعتقلة، "أعتقد أن لجين تتعرض لضغوط للإدلاء باعترافات كاذبة".

ويواصل نشطاء ومنظمات حقوقية مطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلة لجين في ظل استمرارها في الإضراب عن الطعام طلبا لحريتها.

مت من الضحك من رد الجبير عن لجين: معتبر لجين James Bond اخذ اموال من قوات خارجية واعطائها قوات معادية 😅 https://t.co/BKRkIDgQxj — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) November 22, 2020

27 يوم ولا خبر عن لجين. مملكة الإنسانية…….. لعنة الله على قتلة خاشقجي والفغم — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) November 22, 2020

Good morning world🌺. 28 days that @LoujainHathloul is held in communicado. Yesterday, gov officials @AdelAljubeir and @amouallimi repeated with confidence the government lies. 1/2 — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) November 23, 2020

I believe Loujain is being pressured into giving false confessions. I therefore preventively say : any confession made by Loujain regarding their absurd allegations, is made under a hunger strike and potential torture (which has happened in the past). 2/2 — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) November 23, 2020

تجاوزتن كل الصفات العظيمة للمرأة المناضلة#لجين_الهذلول وزميلاتها ✌ pic.twitter.com/Ev1KkZdUEo — هديل بوقريص 🕊 (@HadeeLBuQrais) November 23, 2020

الحرية للناشطة #لجين_الهذلول.

(الصورة من الصفحة الأخيرة في عدد أمس من فايننشال تايمز). pic.twitter.com/Cr7VaP6fyC — معتقلي الرأي (@m3takl) November 22, 2020

#SaudiArabia is seeking political legitimacy while imprisoning Saudi Women’s Rights Activists @LoujainHathloul and others for fighting for the same reforms the kingdom publicly celebrates – #G20RiyadhSummit leaders – Where is the accountability? #WhereIsLoujain #FreeLoujain https://t.co/WMukqhMmt8 — Uma Mishra #BlackLivesMatter #FreeSaudiActivists (@umajmishra) November 23, 2020