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سياسة|السعودية

علياء الهذلول تسخر من رد الجبير بشأن شقيقتها المعتقلة

الهذلول تخوض إضرابا عن الطعام في السجون السعودية للمطالبة بحريتها (أسوشيتد برس)
الهذلول تخوض إضرابا عن الطعام في السجون السعودية للمطالبة بحريتها (أسوشيتد برس)
23/11/2020

علقت علياء، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بشأن قضية شقيقتها.

وقالت علياء في تغريدة عبر حسابها بتويتر خلال تعليقها على مقابلة الجبير على قناة سكاي نيوز (Sky News) "مت من الضحك من رد الجبير عن لجين: معتبرا لجين James Bond (الذي) أخذ أموالا من قوات خارجية وأعطاها لقوات معادية".

من جهتها قالت لينا الهذلول، شقيقة المعتقلة، "أعتقد أن لجين تتعرض لضغوط للإدلاء باعترافات كاذبة".

ويواصل نشطاء ومنظمات حقوقية مطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلة لجين في ظل استمرارها في الإضراب عن الطعام طلبا لحريتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : خدمة سند

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