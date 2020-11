لقاء نيوم بين بن سلمان ونتنياهو.. هل يستهدف إيران؟

بعد يوم واحد من إعلان الجيش الأميركي إرسال قاذفة من طراز "بي-52 إتش" (B-52H) من قاعدة في ولاية داكوتا الشمالية إلى الشرق الأوسط، في مهمة طويلة لردع "العدوان" وطمأنة شركاء واشنطن في المنطقة، سُربت أنباء عن عقد لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مدينة نيوم، وهو ما طرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت إيران هي المستهدفة من هذه التحركات.

وكانت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (CENTCOM) قد أشارت في بيان لها إلى أن خطوة إرسال القاذفة تثبت قدرة الجيش الأميركي على نشر قوات جوية قتالية في أي مكان وفي وقت قصير، والاندماج في عمليات القيادة المركزية للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين واشنطن وطهران، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران ضاعفت كمية اليورانيوم المخصب لتتخطى أكثر من 3 أطنان، وهو ما يعادل 12 ضعفا لما كان مصرحا به طبقا للاتفاق النووي، وبدرجة نقاء أكبر مما كانت عليه عام 2018.

إيران ضاعفت تخصيب اليورانيوم (الجزيرة)

عدوان ورادع

واعتبر المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية الخبير حاليا بمعهد الشرق الأوسط جيمس فارويل -في حديث للجزيرة نت- أن هذا "الانتشار هو بمثابة رادع ضد العدوان الإيراني في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة".

ومثّل انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في صيف عام 2018، وما تبعه من اتباع إستراتيجية الضغط القصوى والتي بمقتضاها فرضت عقوبات غير مسبوقة على طهران، إنجازا كبيرا للرياض وتل أبيب.

من هنا يعتبر كل من السعوديين والإسرائيليين أن عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي مع إيران يهدد مصالحهما.

ترامب انسحب من الاتفاق النووي في صيف 2018 (رويترز)

خشية وتخوفات

وفي حديث مع الجزيرة نت، اعتبر الخبير في المجلس الأطلسي والباحث بمؤسسة دراسات دول الخليج سينا أزودي، أن "كلا من المملكة العربية السعودية وإسرائيل تخشيان من أن وضعها سيزداد سوءا بمجرد أن يترك الرئيس ترامب منصبه".

وأضاف أن من المنطقي أن يسعى البلدان إلى تأسيس آلية لهما لتنسيق التعاون بشأن مختلف القضايا. وفي واشنطن، أصبح الرئيس ترامب -في أيامه الأخيرة بمنصبه- في حاجة ماسة أيضا لترك إرث في السياسة الخارجية، بعد فشله في تحقيق اتفاق جديد مع إيران أو مع كوريا الشمالية؛ هذه العوامل تجمع الأطراف الثلاثة معا.

وأشار أزودي إلى أن من "غير الواضح أين تتمركز طائرة بي-52 إتش، لكن الهدف من إرسال تلك القاذفة العملاقة للشرق الأوسط هو رسالة مباشرة لإيران، مفادها أنه بالرغم من أن واشنطن تسحب قواتها من العراق، فإنها لا تزال قادرة على استخدام قوتها الضاربة في الشرق الأوسط، ورسالة أيضا إلى حلفائها أنها ستقوم بما يلزم لحمياتهم عند الضرورة".

ولم يربط أزودي بين إرسال الطائرة العملاقة وبين رغبة إدارة ترامب في عرقلة أي تقارب مستقبلي بين طهران وواشنطن.

سياسة بايدن الخارجية ستختلف عن ترامب (رويترز)

مصالح مشتركة

من جانبه، أشار مدير مؤسسة تحليلات دول الخليج جورج كافييرو إلى أن "السعودية وإسرائيل تجدان نفسيهما في ذات القارب حين يتعلق الأمر بعدد من القضايا، وهناك مخاوف من إقدام (الرئيس المنتخب جو) بايدن على تغيير سياسات واشنطن تجاه إيران".

وتوقع كافييرو أن "تدعم الرياض وتل أبيب علاقتهما لتحقيق المصالح المشتركة حتى من دون البدء بعلاقات دبلوماسية كاملة، وعلى الرغم من أن بعض المحللين قد قرؤوا هذا الاجتماع على أنه علامة على اتفاق دبلوماسي سيوقع قريبا، فإنه ليس من المؤكد التوصل إلى هذا الاستنتاج".

وتعهد كبار مساعدي فريق بايدن للسياسة الخارجية بإنهاء "مسار ترامب نحو الحرب مع إيران، مع إعطاء الأولوية للدبلوماسية وخفض التصعيد والحوار الإقليمي".

سياسة بايدن

وأشار الخبير العسكري ديفيد دي روش المحارب السابق والأستاذ المساعد في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا بجامعة الدفاع الوطني الأميركية -في حديث للجزيرة نت- إلى أن هناك أمرين يتعلقان ببايدن بشأن الخليج، الأول هو "مشاركته الشخصية في تطوير الاتفاق الإيراني الذي اعتبرته دول الخليج قضية مساومة أميركية لأمن الخليج دون التشاور مع القادة الخليجيين".

والثاني يتمثل في رغبة بايدن "أن يكون الاتفاق النووي ركيزة ونقطة بداية العمل الدبلوماسي، لا نهايته".

ويرى روش أن بايدن ربما "لن يرفع القيود والعقوبات عن إيران سريعا دون تحقيق فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومعالجة أنشطة إيران الأخرى التي تهدد المنطقة بما في ذلك عدوانها الإقليمي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والقمع المحلي".

بلينكن تم تعينه وزيرا للخارجية (رويترز)

عنصر قلق

وتمثل أنباء اتجاه بايدن لتعيين توني بلينكن وزيرا للخارجية وجاك سوليفان مستشارا للأمن القومي، خبرا سيئا للرياض وتل أبيب، إذ كان سوليفان -إضافة إلى بلينكن- من أهم مهندسي الاتفاق النووي مع إيران، من خلال قيامهما بزيارات سرية متعددة إلى سلطنة عمان للقاء نظرائهم الإيرانيين لبحث القضايا العالقة وصولا لتوقيع الاتفاق النووي عام 2015.

ولا ترحب إدارة بايدن بفكرة تحالف الدول العربية السنية مع إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة لمواجهة إيران.

وكتب بلينكن في صحيفة نيويورك تايمز منتقدا سعي إدارة الرئيس ترامب لتأسيس هذا التحالف، معتبرا أن ما أُشير إليه بالناتو العربي يمثل فكرة شديد السوء وتضر بالمصالح الأميركية في المنطقة.

بن سلمان يرغب في إزالة بقايا النفوذ الإيراني في المنطقة (الجزيرة)

ضغوط وملفات

وأشار بلينكن إلى لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد بدء حرب اليمن حين سأله عن هدف السعودية في اليمن، ورد بن سلمان قائلا: "إزالة كل بقايا النفوذ الإيراني من المنطقة".

وتمثل هذه المواقف الحادة تجاه إيران عائقا أمام رغبة بايدن في إعادة تفعيل الاتفاق النووي معها.

وفي حديثه مع الجزيرة نت، اعتبر أزودي أن "من المرجح أن تكون السعودية وإسرائيل قلقتان من أن تحل إدارة بايدن قضاياها مع إيران وتعيد العمل بالاتفاق النووي".

وأضاف "في الواقع تستفيد السعودية وإسرائيل من استمرار العداء بين إيران والولايات المتحدة".

في حين أشار الخبير في الشؤون الخليجية سيجورد نيوباور، مؤلف كتاب "الخليج وإسرائيل: صراعات قديمة وتحالفات جديدة" (The Gulf Region and Israel: Old Struggles, New Alliances)، إلى أن "السعودية وإسرائيل يجمع بينهما نفس الموقف من إيران ومن عدائهما للاتفاق النووي، من هنا ستضغط الدولتان على إدارة بايدن لتوسيع إطار الاتفاق القديم ليشمل برامج الصواريخ الباليستية وتدخل إيران في عدد من دول المنطقة، ولا يمكن النظر لزيارة نتنياهو للسعودية إلا في إطار العمل والتنسيق لمواجهة مشتركة لما يرونه خطرا إيرانيا عليهما".