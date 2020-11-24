بومبيو: جهود الكويت لرأب الصدع في الخليج مثال يحتذى

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن جهود الكويت لرأب الصدع في الخليج مثال يحتذى به، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في واشنطن.

وأضاف بومبيو أنه يشكر الكويت على المشاركة في حملة الضغط القصوى ضد إيران وما تقوم به لدعم الجنود الأميركيين في القواعد العسكرية، مضيفا أنه يثمن التعاون الأمني بين البلدين، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي إن الحفاظ على الحوار الإستراتيجي بين بلاده والولايات المتحدة أمر مهم، معربا عن شكر بلاده لما قدمته واشنطن من الرعاية الصحية لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، والتزامها بأمن المنطقة.

واشتهر الأمير الراحل بجهوده الكبيرة في رأب الصدع بين دول الخليج مباشرة بعد اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017 عندما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين -ومعها مصر- حصار دولة قطر في 5 يونيو/حزيران 2017.

وإلى جانب تحركاته الكثيرة، ما فتئ الأمير الراحل يصرح بأنه لم يعد مقبولا ولا محتملا استمرار الخلاف بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، لأنه أوهن قدرات المجلس وهدد إنجازاته.