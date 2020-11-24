بعد اتصال ودي مع ولي العهد.. نتنياهو يعلن أنه سيزور البحرين قريبا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، الثلاثاء، أنه سيزور البحرين "قريبا" بناء على دعوة رسمية من ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال نتنياهو إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، هو الثاني بينهما، وأنهما اتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه و"بكل سرور" سيزور البحرين قريبا تلبية لدعوة ولي العهد، مضيفا أنهما كانا "منفعلين جدا من قدرتنا على تقديم ثمار السلام إلى شعبينا وبلدينا خلال وقت وجيز جدا".

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، فقد جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين تل أبيب والمنامة.

https://twitter.com/Israelipm_ar/status/1331161791985029122

وأضافت الوكالة أن نتنياهو عبر خلال الاتصال عن خالص تعازيه لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة رئيس الوزراء البحريني السابق، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقبل نحو أسبوع وصل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إلى مطار بن غوريون (قرب مدينة تل أبيب)، في أول زيارة يقوم بها وفد بحريني رفيع المستوى لإسرائيل، وذلك بعد نحو شهرين من توقيع البلدين على اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل إنجاز تاريخي يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لاتفاقيات التطبيع، وسط اتهامات بأنها طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.