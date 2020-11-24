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بعد استهداف محطة أرامكو في جدة.. التحالف السعودي الإماراتي يعلن تدمير ألغام بحرية ويحذر من تهديد الحوثيين الأمن البحري

24/11/2020

أعلن التحالف السعودي الإماراتي إزالة وتدمير ألغام بحرية زرعتها جماعة الحوثي جنوب البحر الأحمر.

وحذر التحالف من أن أنشطة الحوثيين بدعم إيراني تهدد الأمن البحري في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

يأتي ذلك بعدما ما قللت الرياض من أهمية سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون أمس الاثنين على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

ووفقا للتلفزيون السعودي، قال التحالف -الذي تقوده السعودية- إنه دمر ألغاما بحرية إيرانية الصنع زرعها الحوثيون في البحر الأحمر، مما يرفع عدد الألغام التي تم تدميرها حتى الآن إلى 163 لغما.

من جهة أخرى، قال عبد الله الغامدي مدير المنشأة التابعة لأرامكو التي تعرضت للقصف إن صهريجا واحدا من بين 13 بمحطة السوائب في المنشأة توقف عن العمل بسبب الصاروخ الذي أصابه أمس.

وأضاف الغامدي للصحفيين خلال جولة تفقدية أن الصاروخ أصاب صهريج التخزين من أعلى، مما تسبب في "أضرار جسيمة" بسقف الصهريج وأحدث فجوة باتساع نحو مترين.

وأكد المسؤول في شركة أرامكو أن المنشأة توزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات البترولية يوميا في جدة ومكة ومنطقة الباحة، وأن العملاء لم يتأثروا بالحادثة.

وأوضح أيضا أنه أمكن إخماد الحريق الناجم عن الهجوم في حوالي 40 دقيقة دون إصابة أحد.

وأضاف "كان حريقا ضخما وانفجارا قويا، لكن تم التعامل مع الأمر بسرعة".

وجاء هجوم أمس بعد أقل من أسبوعين من نشوب حريق بالقرب من منصة عائمة تابعة لمرفأ المنتجات النفطية في جازان، وتم احتواؤه دون حدوث إصابات، ونجم الحريق عن محاولة هجوم للحوثيين اعترض فيه التحالف زورقين محملين بالمتفجرات ودمرهما في جنوب البحر الأحمر.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أعلن أمس استهداف محطة توزيع تابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة.

وأضاف أن الهجوم تم بصاروخ مجنح (كروز) من نوع "قدس 2″، وأن الإصابة كانت دقيقة.

ودعا سريع الشركات الأجنبية والعاملين فيها إلى الابتعاد عن الأماكن الحيوية.

وأشار إلى أن استهداف أرامكو في جدة جاء ردا على ما سماه استمرار الحصار والعدوان في اليمن، وفي سياق ما وعد به الحوثيون قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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