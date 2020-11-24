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سياسة|مصر

أبرزهم أبو الفتوح وعلاء عبد الفتاح.. مصر تضيف معارضين وناشطين لقوائم "الإرهاب"

عبد المنعم أبو الفتوح كان مرشحا للرئاسة في انتخابات عام 2012 (رويترز)
عبد المنعم أبو الفتوح كان مرشحا للرئاسة في انتخابات عام 2012 (رويترز)
24/11/2020

جددت السلطات المصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الكيانات الإرهابية، وأدرجت فيها قرابة 30 معارضا وناشطا، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح والناشط علاء عبد الفتاح.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، المعنية بنشر القرارات الرسمية، أمس الاثنين قرارا صدر الخميس من محكمة جنايات القاهرة، وجاء في مادته الأولى إدراج جماعة الإخوان في قائمة الكيانات الإرهابية، بينما أدرجت المادة الثانية 29 معارضا مصريا في القائمة ذاتها.

كما نصت المادة الثانية من القرار أيضا، على أن "يكون قرار الإدراج بمادته الأولى والثانية لمدة 5 سنوات من تاريخ الصدور".

وإلى جانب عبد المنعم أبو الفتوح، الذي يتزعم حزب مصر القوية، ظهرت أسماء علاء عبد الفتاح، وحسن خيرت الشاطر أحد أبناء المعتقل خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.

من جهته، قال المحامي خالد علي إن المتهمين ليس أمامهم إلا الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من النشر في جريدة الوقائع المصرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أعلن النظام المصري جماعة الإخوان محظورة وإرهابية، إثر الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي للجماعة.

ويأتي القرار الجديد بعد نحو أسبوعين من اعتبار هيئة كبار العلماء السعودية جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، في تكرار لتوصيف مماثل صادر من وزارة الداخلية السعودية في مارس/آذار 2014، دعما لموقف سلطات الانقلاب المصرية آنذاك.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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