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نيويوركر: ابن أخ زعيم كوريا الشمالية بحماية سي آي إيه

هان سول ظهر في مقطع مصور عقب اغتيال والده في ماليزيا (الأوروبية)
هان سول ظهر في مقطع مصور عقب اغتيال والده في ماليزيا (الأوروبية)
23/11/2020

قالت مجلة "نيويوركر" (NEWYORKER) إن وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" (CIA) توفر الحراسة والحماية لـ"كيم هان سول"، نجل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عقب اغتيال والده في ماليزيا عام 2017.

وأضافت المجلة الأميركية أن هان سول، وبعد أسبوعين من اغتيال والده، تواصل مع مجموعة "جوسيون فري" (Joseon Free)، التي أسسها معارضون فارون من كوريا الشمالية قبل أن ينتقل سرا إلى تايوان للقاء أعضاء المجموعة.

وقبيل انتقاله إلى هولندا لطلب اللجوء، التقى هان سول في تايوان بعملاء من وكالة الاستخبارات الأميركية لتنقطع أخبار بعد ذلك.

وذكرت نيويوركرأن هان سول، الذي كان يبلغ حينها 22 عاما، يخضع للحراسة والحماية من "سي آي إيه".

ونظرا لصلة القرابة التي بينه وبين أسرة كيم الحاكمة، يعد هان سول من المرشحين لزعامة كوريا الشمالية في حال شهدت تغيرا في الحكم.

وفي 13 فبراير/شباط 2017، تعرض كيم جونغ نام للاغتيال في مطار العاصمة الماليزية كوالالمبور إثر تسميمه بغاز أعصاب.

المصدر : وكالة الأناضول

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