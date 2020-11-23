نصحوا الشركات الأجنبية في السعودية بالحذر.. الحوثيون يعلنون استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه تم استهداف محطة توزيع شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف سريع أن الهجوم تم بصاروخ مجنح من نوع "قدس 2" وأن الإصابة كانت دقيقة جدا، وأن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان المستهدف.

بعون الله وتأييده تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2 والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد،

وبفضل الله كانت الإصابة دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف. pic.twitter.com/3xooqUQfLv — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 23, 2020

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة أخرى، إن استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة جاء ردا على ما سماه استمرار الحصار والعدوان، داعيا الشركات الأجنبية والعاملين فيها إلى الابتعاد عن الأماكن الحيوية، وحذر من تواصل العمليات في العمق السعودي.

ولم يصدر عن السلطات السعودية حتى الآن أي تأكيد فوري أو نفي لإعلان جماعة الحوثي.

وكانت جماعة الحوثي هددت في وقت سابق من هذا الشهر باتخاذ خطوات عسكرية تصعيدية ضد السعودية خلال الأيام المقبلة، ردا على استمرار ما وصفته بالعدوان الظالم والتصعيد العسكري المستمر من التحالف السعودي الإماراتي الذي تقوده الرياض.