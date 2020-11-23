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نصحوا الشركات الأجنبية في السعودية بالحذر.. الحوثيون يعلنون استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح

هجوم سابق للحوثيين عى منشأتي بقيق وخُريص شرق السعودية (الجزيرة)
هجوم سابق للحوثيين عى منشأتي بقيق وخُريص شرق السعودية (الجزيرة)
23/11/2020

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه تم استهداف محطة توزيع شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف سريع أن الهجوم تم بصاروخ مجنح من نوع "قدس 2" وأن الإصابة كانت دقيقة جدا، وأن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان المستهدف.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة أخرى، إن استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة جاء ردا على ما سماه استمرار الحصار والعدوان، داعيا الشركات الأجنبية والعاملين فيها إلى الابتعاد عن الأماكن الحيوية، وحذر من تواصل العمليات في العمق السعودي.

ولم يصدر عن السلطات السعودية حتى الآن أي تأكيد فوري أو نفي لإعلان جماعة الحوثي.

وكانت جماعة الحوثي هددت في وقت سابق من هذا الشهر باتخاذ خطوات عسكرية تصعيدية ضد السعودية خلال الأيام المقبلة، ردا على استمرار ما وصفته بالعدوان الظالم والتصعيد العسكري المستمر من التحالف السعودي الإماراتي الذي تقوده الرياض.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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