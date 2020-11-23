نشرت مزاعم تنتهك الخصوصية.. أوفكوم تؤيد شكوى مواطن قطري ضد قناة أبو ظبي

اعتبرت هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة "أوفكوم" (Ofcom) إقدام قناة أبو ظبي الإماراتية على بث اعترافات للقطري حمد الحمادي مخالفا لقوانينها.

وأيدت أوفكوم شكوى تقدم بها الحمادي باعتبارها معاملة غير عادلة وتنتهك الخصوصية بشكل خطير، موجهة إشعارا إلى القناة بأنها تعتزم النظر في الشكوى وما يتعلق بها من عقوبة قانونية.

وقدمت القناة عبر أحد برامجها مزاعم بأن جهاز الأمن القطري كان ينشئ حسابات ومواقع إلكترونية مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها في التشهير بالإمارات العربية المتحدة.

وزعم البرنامج -الذي بث في 22 يونيو/حزيران 2017- أن الحمادي ضابط مخابرات قطري متورط في تلك العملية.

وقدم الحمادي -الذي اعتقل من قبل السلطات الإماراتية في 2014- شكوى بعد بث البرنامج إلى أوفكوم، قائلا إن المقابلة أجريت تحت الإكراه أثناء احتجازه، وأن قناة أبو ظبي بثت اللقطات من دون علمه أو موافقته.

وأكدت أوفكوم أن الحمادي عومل بشكل غير عادل في البرنامج أثناء البث، وأنه تم التعدّي على خصوصيته بشكل لا مبرر له في الحصول على لقطات له وبثها.

وكانت أوفكوم أصدرت قرارا قبل نحو أسبوعين يدين قناة أبو ظبي لبثها اعترافات مزعومة للمواطن قطري محمود عبد الله الجيدة أثناء وجوده في سجون أبو ظبي عام 2013.

واعتبر القرار أن بث المقابلة رغما عن إرادة الجيدة يعد خرقا جسيما لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح الهيئة.