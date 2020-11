السعودية تنفي.. تأكيد نادر من الرقابة العسكرية الإسرائيلية للقاء سري بين نتنياهو ورئيس الموساد وولي العهد السعودي

أكد الإعلام الرسمي الإسرائيلي وأحد الوزراء أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التقى أمس الأحد سرا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم بالسعودية، غير أن نتنياهو امتنع عن نفي الخبر أو تأكيده، وذلك بعد نفي من جانب وزير الخارجية السعودي.

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام من القدس المحتلة إن نتنياهو أحجم عن الإدلاء بأي تصريحات في هذا الشأن بعد نحو ساعة من الإعلان عن خطاب سياسي مهم ينوي إلقاءه في اجتماع كتلة حزبه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

واكتفى نتنياهو بالقول إنه يسعى إلى "توسيع دائرة السلام في المنطقة".

جاء ذلك عقب نفي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ما تردد عن ذلك اللقاء الذي قيل إنه عقد بمشاركة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي كان في زيارة للمنطقة.

وقال الوزير السعودي عبر تويتر "اطلعت على تقارير صحفية عن اجتماع مزعوم بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة للوزير بومبيو، لم ينعقد مثل هذا الاجتماع، الموجودون كانوا مسؤولين أميركيين وسعوديين فقط".

بيد أن صحيفة إسرائيل اليوم الموالية لنتنياهو نقلت عن مصدر مطلع قوله إن ولي العهد السعودي وافق على نشر خبر اللقاء بهدف اختبار ردود الفعل في العالم العربي، مشيرة إلى أن هذا اللقاء ليس الأول بين نتنياهو وبن سلمان وأن لقاءات مماثلة جرت في الماضي.

وفي الجانب الإسرائيلي، هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مصدر تسريب الخبر، وهو ما فُهم أنه تلميح لديوان رئاسة الوزراء، وفق ما قاله مراسل الجزيرة.

وقال غانتس إن هذا التسريب "عمل غير مسؤول، ويجب أن يثير قلق الإسرائيليين".

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi.

— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) November 23, 2020