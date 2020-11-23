ليبيا.. انطلاق جولة ثانية من الحوار السياسي واجتماع بالمغرب لتوحيد البرلمان وتحذير أوروبي لمعرقلي السلام

انطلقت اليوم الاثنين جولة ثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ سعيا للاتفاق على قضايا أساسية، بينها تركيبة المجلس الرئاسي المقبل، كما يعقد بالتزامن في المغرب اجتماع لتوحيد مجلس النواب الليبي المنقسم.

فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا -في بيان مقتضب- بدء الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي عبر تقنية الفيديو، بمشاركة رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز.

ونشر الحساب الرسمي للبعثة على تويتر صورا لوليامز وشخصيات ليبية مشاركة في اللقاء الافتراضي، الذي يعد استكمالا للجولة السابقة التي عقدت على مدى أسبوع في تونس برعاية أممية أيضا.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي وملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي أن البعثة الأممية حددت آليات اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه، على أن يكون أحدهما امرأة.

واختتمت الأحد الماضي المحادثات المباشرة في تونس، بمشاركة 75 شخصية تمثل جانبا من الطيف الليبي، بينها أعضاء في مجلسي الدولة والنواب وأعيان وممثلون للأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، وأسفرت عن تفاهمات حول بعض ملامح المرحلة الانتقالية المقبلة، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق على بعض المسائل المهمة.

فقد قالت الأمم المتحدة إنه تم التوافق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، بيد أن أعضاء في مجلسي الدولة والنواب وهيئة الدستور طالبوا بأن يتم أولا الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي.

كما تم التوافق حول صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق على شخصيات مرشحة لعضوية المجلس الرئاسي المقبل، كما لا تزال بعض القضايا محل خلاف، أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية.

جلسة لمجلس النواب المنعقد في طرابلس (رويترز)



توحيد البرلمان

سياسيا أيضا، تستضيف مدينة طنجة (شمالي المغرب) بداية من اليوم، وعلى مدى 3 أيام، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي.

ويهدف الاجتماع إلى توحيد هذه المؤسسة التشريعية، التي تعاني من انقسامات داخلية منذ عام 2014، والاتفاق على أجندة موحدة خلال الفترة القادمة.

ووصل إلى مدينة طنجة أكثر من 100 نائب ليبي يمثلون مختلف مناطق البلاد.

تحذير رباعي

في الأثناء، حذرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا اليوم من أنها ستتخذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل العملية السياسية في ليبيا.

وفي بيان مشترك، رحبت الدول الأربع بنتائج الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وقالت الدول الأوروبية إن اتفاق الأطراف الليبية على إجراء انتخابات عامة أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021 خطوة مهمة لاستعادة السيادة والديمقراطية في ليبيا.

قوات تابعة لحفتر تنطلق من بنغازي خلال الهجوم على طرابلس ومناطق أخرى غربي ليبيا (رويترز)



تعزيزات عسكرية

على صعيد آخر، قال الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق الوطني العميد عبد الهادي دراه للجزيرة إن هناك أرتالا عسكرية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر تتحرك ليلا على دفعات انطلاقا من مدينة بنغازي، للتمركز في محاور غرب مدينة سرت الساحلية (450 كيلومترا شرق طرابلس).

وتوقع أن يكون الغرض من تحريك هذه القوات محاولة لإظهار القوة بعد فشل حفتر سياسيا، أو إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بين قواته، مؤكدا أنها تضم مقاتلين من عدة جنسيات.

وتساءل القائد العسكري الليبي عن مصير الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آخر لقاء للجنة العسكرية المشتركة في سرت يوم 12 من الشهر الجاري، الذي نصّ على بدء إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي لمغادرتهم الأراضي الليبية في مرحلة تالية.

وكانت قوات الوفاق أعلنت مرارا عن تحرك أرتال عسكرية باتجاه سرت التي سيطرت عليها قوات حفتر مطلع العام الجاري. وبعد استعادتها ضواحي طرابلس الجنوبية ومدينة ترهونة مطلع يونيو/حزيران الماضي، توجهت قوات الحكومة المعترف بها دوليا نحو سرت، قبل أن تتوقف على مشارفها، وسط ضغوط دولية لمنع وقوع مواجهة عسكرية فيها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وردت معلومات إلى وزارة الدفاع في حكومة الوفاق عن هجوم محتمل لقوات حفتر على مدن ترهونة وغريان وبني وليد (غربي ليبيا)، ولكن متحدثا باسم حفتر نفى حينها أن يكونوا خططوا لعمل من هذا القبيل.

يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة -التي تمثل حكومة الوفاق وقوات حفتر- توصلت في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بجنيف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي بانسحاب المرتزقة من ليبيا خلال 90 يوما، وتشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة تديرها غرفة عمليات واحدة.