قتيلان وجرحى في عملية طعن داخل كنيسة في كاليفورنيا وأنباء عن اعتقال مشتبه به

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في عملية طعن داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقال المراسل إنه تم اعتقال شخص يشتبه في أنه نفذ الهجوم، الذي وقع الليلة الماضية بالتوقيت المحلي في كنيسة غريس المعمدانية (وسط المدينة).

من جهتها، أكدت شرطة سان خوسيه سقوط قتيلين وعدة جرحى حالة بعضهم خطرة، بدون أن تشير إلى الدوافع المحتملة للهجوم.

وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك قداس لحظة الهجوم، مشيرة إلى أنه تم إيواء مشردين في الكنيسة توقيا من البرد.

ونشر عمدة سان خوسيه، سام ليكاردو، تغريدة على تويتر قال فيها إنه تم القبض على شخص يشتبه في أنه نفذ عملية الطعن، بيد أنه حذف التغريدة لاحقا، مشيرا إلى أن الشرطة ستصدر بيانا عن الهجوم.

وذكرت قناة "كيه تي في يو-تي في" (KTVU-TV) المحلية أن الشرطة اعتقلت شخصا يبلغ من العمر 22 عاما يعتقد أنه منفذ العملية، ونشرت مواقع إخبارية أميركية بينها موقع صحيفة "باسادينا ستار نيوز" (Pasadena Star News) صورا للشرطة وسيارات الإسعاف في محيط الكنيسة.