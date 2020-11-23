البث الحي
سياسة

قتيلان وجرحى في عملية طعن داخل كنيسة في كاليفورنيا وأنباء عن اعتقال مشتبه به

صورة نشرتها صحيفة باسادينا ستار نيوز للشرطة في موقع الهجوم (الصحافة الأميركية)
صورة نشرتها صحيفة باسادينا ستار نيوز للشرطة في موقع الهجوم (الصحافة الأميركية)
23/11/2020
|
آخر تحديث
23/11/2020
(مكة المكرمة) 10:51 AM

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في عملية طعن داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقال المراسل إنه تم اعتقال شخص يشتبه في أنه نفذ الهجوم، الذي وقع الليلة الماضية بالتوقيت المحلي في كنيسة غريس المعمدانية (وسط المدينة).

من جهتها، أكدت شرطة سان خوسيه سقوط قتيلين وعدة جرحى حالة بعضهم خطرة، بدون أن تشير إلى الدوافع المحتملة للهجوم.

وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك قداس لحظة الهجوم، مشيرة إلى أنه تم إيواء مشردين في الكنيسة توقيا من البرد.

ونشر عمدة سان خوسيه، سام ليكاردو، تغريدة على تويتر قال فيها إنه تم القبض على شخص يشتبه في أنه نفذ عملية الطعن، بيد أنه حذف التغريدة لاحقا، مشيرا إلى أن الشرطة ستصدر بيانا عن الهجوم.

وذكرت قناة "كيه تي في يو-تي في" (KTVU-TV) المحلية أن الشرطة اعتقلت شخصا يبلغ من العمر 22 عاما يعتقد أنه منفذ العملية، ونشرت مواقع إخبارية أميركية بينها موقع صحيفة "باسادينا ستار نيوز" (Pasadena Star News) صورا للشرطة وسيارات الإسعاف في محيط الكنيسة.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة + الصحافة الأميركية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بايدن يتجه لتسمية بلينكن وزيرا للخارجية وحاكم جمهوري يطالب ترامب بالتوقف عن الغولف

منذ الانتخابات يمارس ترامب في نهاية كل أسبوع رياضة الغولف (غيتي)

بيزنس إنسايدر: ترامب المثقل بالديون يفكر في فترة ما بعد الرئاسة

الصحيفة: جني الأموال يحتل الأولوية في تفكير ترامب المثقل بديون تناهز 400 مليون دولار (رويترز)

تأخرت لأسباب لوجستية.. إسرائيل ترسل أول وفد للسودان بعد اتفاق التطبيع

سودانيون يعربون عن رفضهم القاطع للتطبيع مع إسرائيل خلال وقفة احتجاجية في العاصمة الخرطوم (الأناضول)

أيمن نور يدعو المعارضة المصرية لاستباق التغيير القادم وإعلان التوحد في 25 يناير

المرشح الرئاسي الأسبق في مصر أيمن نور (الجزيرة)
الأكثر قراءة

تأكيد إسرائيلي ونفي سعودي.. نتنياهو ورئيس الموساد يزوران السعودية سرا ويلتقيان بن سلمان

نتنياهو (يسار) التقى محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية أمس الأحد (الجزيرة)

بالفيديو.. جندي لبناني يوجه "آر بي جي" تجاه دبابة إسرائيلية وتفاعل بمواقع التواصل

مشهد الجندي اللبناني وهو يشهر سلاحه في وجه دبابة إسرائيلية لاقى إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي (مواقع التواصل)

قضية ابن المستشار.. كيف أصبح القضاة باشوات مصر؟

ثرواتهم في زيادة مستمرة.. مشاهير يحققون ملايين الدولارات بعد رحيلهم

(يمين) مايكل جاكسون وإلفيس بريسلي وبوب مارلي (مواقع التواصل الاجتماعي)