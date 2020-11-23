أيمن نور يدعو المعارضة المصرية لاستباق التغيير القادم وإعلان التوحد في 25 يناير

دعا المرشح الرئاسي الأسبق، أيمن نور، المعارضة المصرية إلى إعلان الاتحاد يوم 25 يناير/كانون الثاني القادم، وأن تتشكل كتلة تاريخية باسم "اتحاد القوى الوطنية المصرية" تضم شخصيات وقوى وطنية من أجل فرض التغيير الحقيقي، وأن تلتقي على مهام محددة مرتبطة بإصلاحات كبرى لفترة محددة بسنوات عشر.

جاء ذلك في مقال نشره نور على حسابه بموقع فيسبوك تحت عنوان "رؤية إستراتيجية لثورة مصر في 10 سنوات مضت وملامح لاستحقاقات قادمة.. ماذا بعد الانتخابات الأميركية ودعوة اتحاد القوى الوطنية المصرية؟".

واعتبر السياسي المصري المقيم في الخارج أن الأوضاع مواتية داخليا وخارجيا، داعيا إلى أن يتم الاتفاق على ميثاق مشترك يحدد الأهداف والمهام والضمانات، وأن يتم الانطلاق بعدها فى التبشير بالمبادرة، وتوسيع قاعدة الالتقاء حولها بالاعتماد على الشبكات الإعلامية والبحثية والشبابية والسياسية الملتفة حول المبادرة.

ووجه حديثه إلى من وصفهم برفقاء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، قائلا إن "هذا السيناريو قابل للتحقق في يناير/كانون الثاني 2021 لو توفرت الإرادة والإمكانيات، والمعركة تستحق أن تُخاض؛ لأن نتيجتها حصول التغيير المنشود في وقت مأمول، وتقديم نموذج نجاح مهم لشعوب المنطقة ككل".

وأحيا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن آمال المعارضة المصرية في تحريك الحياة السياسية المتأزمة منذ الانقلاب العسكري، الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في صيف 2013، حيث عطل الدستور وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، علما بأن السيسي حظي بدعم كامل من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي وصفه بـ"الدكتاتور المفضل"، وهو ما رفضه بايدن، مؤكدا أنه لا شيكات على بياض مجددا للسيسي.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10159479692251318&id=103831656317

التغيير قادم

وأكد أيمن نور أن الوضع الراهن في مصر لا يمكن أن يستمر، فالأزمة الاقتصادية على أشدها والبلاد على حافة الإفلاس، والموارد الداخلية للدولة متمركزة بشكل شبه كلي على الجباية والقروض؛ بسبب تعطل آلة الإنتاج، وأصبحت غير قادرة على تغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة، بما يعني استفحال المديونية الداخلية والخارجية، ورهن السيادة الوطنية، والفقر الذي انتشر واتسعت رقعته، وزادت حدته، وهو ما يهدد بهزة اجتماعية خطيرة قد لا تتأخر كثيرا.

وشدد على أن التغيير قادم قريبا؛ لأن بنية الدولة المصرية ومؤسساتها تقادمت وتهالكت، وأصبحت على درجة كبيرة من البيروقراطية والتكلس وعدم الفاعلية، ولأن منظومة المؤسسات والمنشآت العمومية الواسعة أضحت كلها تقريبا مفلسة ومدمرة وخربها الفساد والمحسوبية والبلطجة، ولا يمكن أن تتواصل هكذا مطلقا، والوضع مؤهل لانفجار وشيك في ظل غياب إصلاحات عميقة.

وقال إن التغيير قادم لا محالة، وإن لم يتم استباقه والعمل عليه من طرف قوى وطنية مؤمنة بالتغيير والإصلاح الجذري، فسيحصل بأيدي قوى هامشية أو فاشستية نافذة مدعومة بلوبيات خارجية، من أجل إنقاذ منظومة المصالح عبر إصلاحات شكلية، وحلول ترقيعية، وخيارات لن يكون بإمكانها سوى تأجيل الانفجار الاجتماعي بعض الشيء، وستتسبب في ضياع وقت ثمين على البلاد، وتأخير استحقاقات التغيير الحقيقي 10 سنوات أخرى.

وأضاف أنه بقدر ما ستكبر الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية في مصر خلال الأشهر القادمة، بقدر ما سيشتد احتمال ظهور أشخاص هامشيين عشوائيين، أو فاعلين داخليين مدعومين من جهات خارجية لتصدر الساحة، وتقديم النفس بديلا للوضع الراهن، ومحاولة إقناع الداخل والخارج أنهم يمثلون الأمل فى التغيير وفي الاستقرار المستقبلي.

فلسفة الاتحاد

وقدم نور تصوره للتغيير القادم باعتبار أن الفرز لن يكون على قاعدة أيديولوجية بين حداثيين وإسلاميين، ولا على قاعدة سياسية بين ثوريين ومجموعات الثورة المضادة، ولا على قاعدة صراع الأجيال بين قدامى وجدد، فقد جربت البلاد كل هذا، ولم يحصل الحسم، ولم تتحقق الوعود والأهداف والأماني.

وأضاف أن الحل هو في تحالف ضحايا هذا النظام مع القوى الوطنية المصرية الإصلاحية والثورية، بعيدا عن القبعات الأيديولوجية والخلافات التاريخية، فالفرز القادم يجب أن يكون بين الراغبين في التغيير، والإصلاح الجذري من ناحية، ولوبيات المصلحة وقوى الثورة المضادة، التي تريد الحفاظ على احتكارها لثروات البلاد، وتريد الإبقاء على الوضع السياسي الراهن، الذي يضمن بقاء نفوذها من ناحية ثانية".

وقال إن فلسفة الالتقاء الجديد بين مكونات القوى الوطنية المصرية يجب أن تُبنى على مرتكزات منسجمة مع الوضع الراهن للبلاد، ومع الأولويات الرئيسية للسنوات والعقود القادمة، وحدد تلك الأولويات بأنها السيادة الوطنية، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية للدولة ومنشآتها العمومية، وتكريس آليات وثقافة الرقابة والحوكمة والشفافية والمحاسبة، وإنقاذ الاقتصاد الوطني عبر كسر طابعه الاحتكاري العسكري، وكسر هيمنة القلة الاحتكارية والعسكرية المتنفذة.. وغيرها.

وشدد السياسي المصري المعارض، على أن تكون تلك الأولويات في قلب عناصر خطاب قوى التغيير والمنابر الإعلامية الداعمة لها في المرحلة القادمة، خطاب اتحاد القوى الوطنية المصرية بوصفه المظلة الجامعة لكل قوى الثورة والتغيير والحرية.

شروط النجاح

وحدد أيمن نور شروط النجاح الضرورية، وعلى رأسها إعداد رؤية إستراتيجية تشاركية تفاعلية للبلاد، وبرنامج حكم يتضمن رؤية إصلاح هيكلي ومؤسساتي وتشريعي للدولة ومؤسساتها، والتشبيك بعلاقة قوية بين أفراد ومجموعات ومنظمات تلتقي حول أولويات المرحلة، وحول هدف التغيير، وإطلاق مبادرات مدنية جادة وجريئة ضمن المحاور الإستراتيجية المحددة لملء المشهد وتقديم البدائل، والعمل على بناء قيادة للمرحلة، وتوفير الدعم المالي اللازم لبناء المؤسسات الضرورية لإنجاح مشروع التغيير.

وأضاف شروطا أخرى، مثل إعداد إستراتيجية إعلامية تواصلية، والتشبيك بين المنابر الحالية المنحازة لأطروحات الإصلاح والتغيير من أجل توحيد الرسالة، والعمل على تأسيس ودعم محاضن رواد أعمال لنشر ثقافة المبادرة الاقتصادية، وإطلاق دبلوماسية شعبية للقوى الحاملة لمشروع التغيير في إطار التواصل مع القوى المشابهة فى دول الجوار وغيرها.

مسارات فشل الثورة

ولفت نور إلى أن هناك مسارات أصابت الثورة المصرية في مقتل خلال السنوات العشر، أبرزها تزايد وتغول نفوذ السلطة العسكرية على الاقتصاد، وبسط أذرعها المخابراتية على المشهدين السياسي والإعلامي، وتحول المؤسسة العسكرية من جزء من السلطة التنفيذية إلى سلطة عليا -فوق السلطة- تخدمها السلطة القضائية والتشريعية.

المسار الثاني الذي أصاب الثورة هو إفشاء حالة اليأس وخيبة الأمل، في كل قوى التغيير المصرية والثورة، وتشويه كل الفاعلين السياسيين، وتعميق الشقوق والشكوك، وتوسيع الاتهامات والخلافات بين مكونات الجماعة الوطنية المصرية بدعوى خيانة الثورة، والفشل فى تحقيق أولويات الشعب أو إجهاض الثورة، سواء بالهيمنة الفصائلية على المرحلة التأسيسية (2012-2013)، وما استتبعه من فشل في بناء تحالف وطني واسع، أو بالتحالف اللاأخلاقي مع قوى الثورة المضادة -داخليا وأقليميا- دعما لانقلاب 2013.

المسار الثالث هو القضاء على الحقوق الأربعة الرئيسية للإنسان المصري، وخاصة الحق في التعبير، والتحرر من العوز والخوف، فأصبحت مصر جمهورية من جمهوريات الخوف؛ مما دفع قطاعات واسعة من النُخب والمثقفين والطبقة الوسطى، للاستقالة من العمل والهم العام، وهو ما أدى لانحصار دور الفئات الأكثر اهتماما بالإصلاح والتغيير.

واعتبر نور أن المسار الرابع، الذي أصاب ثورة يناير/كانون الثاني يتمثل في فقدان الثورة المصرية بريقها الذي توهج أيام الميدان، بعد أن تحول حلم الثورة إلى كابوس، وشركاء الثورة إلى فرقاء، وهيمنة من وصفهم بالانكشارية واللوبيات الإقليمية والصهيونية، على مفاصل الدولة المصرية، التي تحولت -بالفعل- إلى "شبه دولة"، مرتهنة فى قرارها وإدارتها بمنظومة عنكبوتية (صهيو عربية) عملت على تقزيم مصر.