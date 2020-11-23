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سياسة

اليمن.. حزب الإصلاح يستبعد تشكيل حكومة قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض

قوات المجلس الانتقالي ما زالت تشتبك مع الجيش اليمني في أبين (الأوروبية)
قوات المجلس الانتقالي ما زالت تشتبك مع الجيش اليمني في أبين (الأوروبية)
23/11/2020

دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح مساء أمس الأحد إلى تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، مستبعدا إمكانية تشكيل الحكومة أولا.

وقال محمد اليدومي رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح ومستشار الرئيس اليمني إن عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض كان بأعذار لا معنى لها ولا تصب في مصلحة أحد، كما أنه يجعل ولادة الحكومة الجديدة أمرا متعسرا، حسب تعبيره.

ولفت اليدومي في بيان إلى مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق، وأكثر من 3 أشهر على الإعلان عن التوصل لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وانتقد اليدومي تلك الآلية، معتبرا أنها قضت بتنفيذ ما اتفق على تأخيره وتأجيل ما اتفق على تقديمه بحجة الحرص على تنفيذ الاتفاق.

وقبل ذلك بساعات، هدد المجلس الانتقالي الجنوبي بإنهاء وقف إطلاق النار مع الحكومة، متهما إياها بشن حرب استنزاف ضده، في حين أكد الجيش اليمني التزامه بالهدنة، مشددا على أن قواته ستتعامل بقوة مع أي خروقات.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية نهاية يوليو/تموز الماضي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن (جنوب)، وفصل قوات الطرفين في أبين (جنوب)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة.

وخلال الأيام الماضية، اشتدت المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة والمجلس الانتقالي في محافظة أبين، في مؤشر على تعثر لجنة المراقبة السعودية في فض الاشتباك المستمر منذ 11 مايو/أيار الماضي، بينما تتبادل الحكومة والمجلس الانتقالي الاتهامات حول التصعيد.

وأكد مسؤولون يمنيون مؤخرا إسقاط الجيش طائرات مسيرة إماراتية استخدمتها قوات المجلس الانتقالي خلال معاركها مع الجيش في أبين.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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