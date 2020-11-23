التطبيع خيانة.. أحضان محمد رمضان للإسرائيليين تشعل غضب المصريين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عاصفة من الغضب بعد نشر صور للممثل محمد رمضان يعانق مشاهير إسرائيليين في دبي، ودشن نشطاء وسم "التطبيع خيانة" للتعبير عن رفضهم لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

كانت البداية بصورة نشرها المغرد الإماراتي حمد المزروعي السبت على تويتر يظهر فيها رمضان وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي عومير آدام تحت عنوان "دبي تجمعنا"، قبل أن يحذفها لاحقا بعد موجة من الانتقاد الشديد.

وبحفاوة بالغة أعادت صفحات إسرائيلية رسمية نشر الصورة، حيث نشرها حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر تحت عنوان " الفن دوما يجمعنا"، في حين قال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي معلقا "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام".

وأعرب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين عن سعادته بصورة رمضان، متمنيا إحياء المغني المصري بعض الحفلات الغنائية في تل أبيب والقدس التي وصفها بـ "العاصمة أورشليم"، في حين دعا المحلل شمعون آران إلى تنشيط التعاون في مجالات أخرى.

مصري وإسرائيلي واماراتي ما احلى السلام. المزروعي مع الأسطورة المصري والأسطورة الإسرائيلي في دبي. تحية مني للنجم #محمد_رمضان؛ نمبر وأن البرنس، أتمني أن تحيي الحفلات قريبا على شواطي تل أبيب وفي العاصمة اورشليم. pic.twitter.com/bDStkS6Fim — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) November 21, 2020

🇮🇱🇪🇬 هكذا يجب أن يكون التطبيع بين #إسرائيل وجمهورية #مصر العربية

بل يجب أن نرى تنشيط التعاون في المجالات الحياتية الأخرى. ألإعلامي الإماراتي حمد المزروعي @uae_3G ينشر صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي الشهير عومير آدام في #دبي

أسعد الله مساءكم بكل خير🙏

🇮🇱🇪🇬🇦🇪 pic.twitter.com/yz2MCMFB4h — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 21, 2020

تبريرات ومفاجآت

حاول رمضان في البداية تبرير الصورة فعلق عليها قائلا "لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان".

ولكن مع تصاعد موجة الغضب قام رمضان بحذف تعليقه، قبل أن ينشر فيديو في وقت لاحق على صفحته على إنستغرام وهو يلتقط الصور مع معجبيه معلقا "مافيش (لا يوجد) مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه".

ونقل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن رمضان أنه لم يكن يعلم هوية الشخص الذي ظهر معه في الصور، رغم ما يبدو من حميمية واضحة لا يمكن أن تكون لشخص مجهول، وفق تعليقات بعض رواد مواقع التواصل.

وذكر نشطاء أن رمضان ذهب إلى دبي بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان أحد أفراد الأسرة الحاكمة الإماراتية، وسولي وولف رئيس الجالية اليهودية في الإمارات، وهناك التقى بالمطرب الإسرائيلي في لقاء دام ساعات وغنى خلاله آدام بالعبرية، وشاركه رمضان الرقص مبديا استعداده للتطبيع.

وتوالت المفاجآت خلال الساعات التالية، حيث ظهرت صورة ثانية لرمضان وهو يحمل رائد الأعمال الإسرائيلي إيلاد تسلا، وثالثة تجمعه بلاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع، قبل أن تنتشر مقاطع مصورة تظهر حضور رمضان حفلا في دبي على أنغام الأغنية الأشهر للكيان المحتل "هافا ناجيلا" التي يغنيها الإسرائيليون في احتفالاتهم، منذ حصولهم على وعد بلفور عام 1917.

النجم المصري محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع في دبي 🇮🇱🇪🇬 pic.twitter.com/jjjn29bFmH — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

التطبيع خيانة

وأثار نشر الصور عاصفة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى اليومين الماضيين، وتحت وسم "التطبيع خيانة" استنكر نشطاء انزلاق رمضان إلى ما وصفوه بمستنقع التطبيع مع إسرائيل، مؤكدين أن موقفه لا يمثل الشعب المصري الرافض بكل فئاته للتطبيع مع الكيان المحتل.

ورأى البعض أن ما يقدمه رمضان من فن "هابط" يشجع على البلطجة والعنف يجعل تقاربه مع كيان الاحتلال أمرا غير مستغرب، ولكنهم استنكروا أن يتم ذلك تحت شعار أنه فنان مصري.

وأكد المغردون أن المصريين لم ينسوا جرائم إسرائيل في حق الشعب المصري والشعوب العربية، ولن يسامحوا فيها أو ينجرفوا إلى تيار التطبيع مع كيان الاحتلال.

وحذر ناشطون من أن الحفاوة الإسرائيلية بلقاء الممثل المصري بإسرائيليين هي محاولة للتغرير بالأجيال الجديدة والشباب الصغير الذي يمثل أغلب جمهور رمضان، لجذبهم إلى مستنقع التطبيع.

ولكن المحاولات الإسرائيلية بدت فاشلة بعد أن واجهتها آلاف التعليقات من المصريين الرافضين للتطبيع، مما دفع الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين إلى الرد غاضبا، بدعوة رافضي التطبيع الذين وصفهم بـ"أعداء السلام" إلى مطالبة الرئيس المصري أو البرلمان بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد.

محمد رمضان لا يمثلنا ولا سلام مصري ولا تطبيع شعبي مصري مع قتلة الأطفال مغتصبي الارض و الحق — مصري (@mazlo3) November 21, 2020

فلسطين مش سياسة علشان تخاف من الدفاع عنها فلسطين ارضي وأرض كل عربي شريف .. وقضيتها فوق كل شيء وقبل كل شيء وكل من ويهون عليه عزتنا وكرامتنا لا مكان له بيننا،

#محمد_رمضان_خاين#التطبيع_خيانة #قاوم_التطبيع #تحيا_فلسطين_العربية

#محمد_رمضان — ﮼زياد🇦🇹🇵🇸 (@ziaadhamed) November 22, 2020

لكل المصريين اعداء السلام لماذا لا تطلبوا من رئيسكم او من مجلس الشعب المصري ان يلغي إتفاقية كامب ديفيد وتخلصونا بقا…خلص..

.علم اسرائيل يرفرف بقلب القاهرة…ما بدكم سلام طيب ألغوا الاتفاقية والله ما حدا جابركم. الشعب في اسرائيل لن يبكي اذا لغيتم الاتفاقية صدقوني.. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) November 21, 2020

بين تريكة ورمضان

واتجه البعض إلى المقارنة بين الحفاوة والتكريم الرسميين لمحمد رمضان في مصر رغم خرقه لقيم المجتمع، وبين ما يتعرض له نجم منتخب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة الداعم للقضية الفلسطينية من المطاردة والتشريد والاتهام بالإرهاب.

ولم يستبعد البعض وقوف جهات رسمية خلف لقاء رمضان مع الإسرائيليين أو بموافقتها على الأقل، خاصة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أول المرحبين بتطبيع العلاقات وتوقيع "اتفاق سلام" بين الإمارات وإسرائيل.

وانطلقت دعوات واسعة لمقاطعة محمد رمضان وإلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي. كما طالب آخرون بشطبه من نقابة الممثلين في مصر، كونه -طبقا لقانون اتحادات النقابات الفنية الثلاث: الموسيقية والتمثيلية والسينمائية- يُعاقب بالشطب كل من يثبت ارتكابه التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا بدأته بتأكيد الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني والتزام النقابة بقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية الرافضة للتطبيع، مشيرة إلى الدعوة إلى اجتماع طارئ مساء اليوم لاتحاد النقابات الفنية لاتخاذ قرارات حاسمة.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن الأزمة تصاعدت حيث لم تعد تقتصر على مجرد صورة لرمضان مع شخص إسرائيلي كما ظهر في البداية، وإنما تبين وجود فيديوهات وأغاني وأشياء أخرى.

أما رمضان فقام بتغيير صورة صفحته الرسمية على فيسبوك ووضع بها علم فلسطيني قبل ساعات من انعقاد اجتماع النقابة لبحث الأزمة.

الكلمات قد تكذب لكن التصرفات

دائما تقول الحقيقة

"شكرا للمواقف"

التي تظهر لنا حقيقة البشر

نمبر وان الحقيقي 🆚️ الخائن #محمد_رمضان

#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/H9Tsbbh4qx — Hossam Gaber (@7ossam_Gaber70) November 22, 2020

الثورة المصرية أنزلت العلم الاسرائيلي من سماء القاهرة في يوم من أيام الله، وذكرهم بأيام الله، والثورة المضادة هي من أعادت رفعه، ومن أنتجت محمد رمضان الذي تأبط الممثل الاسرائيلي في الإمارات.

"بعضهم أولياء بعض"#محمد_رمضان — سليم عزوز (@selimazouz1) November 21, 2020