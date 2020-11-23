إسرائيل تدعو الرئيس اللبناني إلى محادثات مباشرة في أوروبا لترسيم الحدود

دعا وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى إجراء محادثات مباشرة في أوروبا بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك بعد تبادلهما للاتهامات قبل أيام.

وفي سلسلة تغريدات بالعبرية والعربية وجهها إلى عون اليوم الاثنين، قال شتاينتز "يسرني أن أبلغكم بأنني أستمتع بالحوار الذي يجري بيننا في الأيام الأخيرة".

وكتب أيضا "إنني على قناعة بأنه إذا تمكنا من عقد لقاء مباشر في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية، فستكون لدينا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد".

وقبل أيام تبادل شتاينتز وعون الاتهامات عبر التغريدات لتعثر المفاوضات، وقال شتاينتز "للأسف الشديد، يبدو أنكم (في إشارة لعون) لا تعرفون كل الحقائق حول هذا الأمر؛ بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال 15 عاما".

وسارعت الرئاسة اللبنانية الجمعة إلى الرد على اتهامات شتاينتز معتبرة أنه "لا أساس لها من الصحة".

وأكدت أن "موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقا لتوجيهات الرئيس عون للوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي".

واتفق لبنان وإسرائيل على مفاوضات مباشرة بعد سنوات من الدبلوماسية المكوكية الأميركية، حيث عقدت أول جولتين من المحادثات في مقر قوات الأمم المتحدة على الحدود مع لبنان الشهر الماضي، ثم جولة ثالثة في وقت سابق هذا الشهر، على أن يحدد موعد الجولة المقبلة الشهر القادم.

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة؛ إلا أن لبنان اعتبر لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.