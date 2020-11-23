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سياسة|روسيا

خلاف تركي روسي بشأن موقع مراقبة عسكري تسعى أنقرة لإقامته في أذربيجان

رجلان يضعان علمي أذربيجان (يمين) وتركيا عقب اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ (رويترز)
رجلان يضعان علمي أذربيجان (يمين) وتركيا عقب اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ (رويترز)
23/11/2020

قال مصدر تركي إن خلافا نشب بين بلاده وروسيا بشأن رغبة أنقرة في إقامة موقع مراقبة عسكري مستقل في أذربيجان، بعد اتفاق الدولتين هذا الشهر على مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ.

واتفقت تركيا وروسيا بالفعل على إقامة مركز مشترك في المنطقة لمراقبة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليه في العاشر من الشهر الجاري؛ مما أوقف معارك دارت أسابيع بين قوات أذربيجان وقوات أرمينية في ذلك الجيب.

وإقليم قره باغ معترف به دوليا بوصفه جزءا من أذربيجان، لكن يقطنه الأرمن.

واشتمل اتفاق وقف إطلاق النار -الذي ضمن لأذربيجان المكاسب الميدانية التي حققتها على الأرض- على نشر نحو ألفي جندي روسي لحفظ السلام في قره باغ.

لكن المسؤولين الروس والأتراك لم يتفقوا بعد على تفاصيل آلية مراقبة الاتفاق، وتريد تركيا -الحليف القوي لأذربيجان- أن يكون لها موقع مراقبة مستقل؛ لتعزيز نفوذها في منطقة تعتبرها أساسية لأمنها.

خلاف ومحادثات

وقال المصدر التركي -الذي طلب عدم ذكر اسمه- "أكبر خلاف في الرأي حاليا يتعلق بموقع المراقبة الذي ستقيمه تركيا داخل أذربيجان".

وتابع قائلا "تعتقد روسيا إنه من غير الضروري أن تقيم تركيا موقع مراقبة في المنطقة بشكل مستقل عن مركز المراقبة المشترك. لكن هذا ضروري بالنسبة لتركيا".

وأشار المصدر إلى أن المحادثات ستستمر في موسكو، وأن تركيا تتوقع أن تتوصل في النهاية إلى حل وسط مع روسيا، في حين لم يصدر تعليق على الأمر بعد من روسيا ولا أرمينيا أو أذربيجان.

وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية، واستعادة أذربيجان السيطرة على كل من محافظة آغدام حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ولاتشين حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصدر : رويترز

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