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سياسة

لردع "العدوان".. واشنطن ترسل قاذفة إستراتيجية إلى الشرق الأوسط في مهمة طويلة

القاذفة "بي-52 إتش" يمكنها حمل أكثر من 30 طنا من الأسلحة لمسافات بعيدة (رويترز)
القاذفة "بي-52 إتش" يمكنها حمل أكثر من 30 طنا من الأسلحة لمسافات بعيدة (رويترز)
22/11/2020

أعلن الجيش الأميركي -أمس السبت- إرسال قاذفة من طراز "بي-52 إتش" (B-52H) من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، في مهمة طويلة لردع "العدوان" وطمأنة شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، دون تحديد وجهتها النهائية.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى أنها أرسلت القاذفة من طراز "بي-52 إتش ستراتوفورتريس" من قاعدة في ولاية داكوتا الشمالية، وأن هذه الخطوة تثبت قدرة الجيش الأميركي على نشر قوات جوية قتالية في أي مكان وفي وقت قصير، والاندماج في عمليات القيادة المركزية للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي.

وشددت القيادة الأميركية على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على حرية الملاحة والتبادل التجاري في جميع أنحاء المنطقة وحمايتها، وعلى أنها لا تسعى لأي صراع لكنها لا تزال ملتزمة بالاستجابة لأي طارئ حول العالم.

وطائرات ستراتوفورتريس (Stratofortress) هي قاذفات أميركية إستراتيجية بعيدة المدى، دون سرعة الصوت، تعمل بالطاقة النفاثة.

والطائرة المذكورة قادرة على حمل ما يصل إلى 70 ألف رطل (31 طنا) من الأسلحة، ولديها نطاق قتالي نموذجي يبلغ أكثر من 8800 ميل دون الحاجة للتزود بالوقود الجوي.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين واشنطن وطهران، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تخطط لهجوم على إيران قبيل انتهاء فترة ولايته.

وقال قائد القيادة الوسطى في القوات الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي -الخميس الماضي- إن "أنشطة إيران الخبيثة تزعزع استقرار جيرانها في المنطقة، وتهدد الأمن والتجارة العالميين".

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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