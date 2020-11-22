وزير التعليم السعودي: راجعنا المناهج لضمان خلوّها من التطرف

قال وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ إن المملكة أجرت مراجعات للمناهج التعليمية "لضمان خلوّها من أفكار التطرف".

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن المناهج السعودية خلال جلسة نقاشية ضمن أنشطة قمة مجموعة العشرين التي نظمتها الرياض افتراضيا عبر الفيديو في ظل جائحة كورونا.

وتحدث الوزير عن تجربة بلاده في التعليم أثناء الجائحة، وقال إنها تقدمت في 16 مؤشرا عالميا خلال وباء "كوفيد-19".

وأثار تصريح الوزير عن مراجعة المناهج تفاعلات في منصات التواصل الاجتماعي، حيث استنكر معلقون المزاعم بأن المناهج تدعو للتطرف.

وقد أعلنت المملكة خلال السنوات الماضية أنها تعيد النظر في المناهج لمحاربة ما تصفه بالفكر المتطرف. وقالت وزارة التعليم عام 2018 إنها تعيد صياغة المناهج لتطويرها وتخليصها من أي تأثير لأفكار جماعة الإخوان المسلمين.

من زعم إن مناهج الجامعات الشرعية لا تحتاج للتجديد -الذي يراعي الأصول العلمية والمصالح والواقع-فلا تصدّقوه، ومن زعم بأن المناهج الشرعية هي سبب التطرف فاتهموه وتيقنوا أن ادعاءه غير صحيح، ومن ظنّ بإن المناهج الشرعية لا تتوافق مع المصالح وروح العصر فهو ممن لم يفقه حكمة وسماحة الشريعة — د عبد الله بن علي الميموني (@almimoniaarsm) November 21, 2020

اخر مرحلة من مراجعة التعليم تقييم المناهج من كل ماهو غير مفيد

كنت اتمنى ان تلتفتو على بيئة الدراسة وحال مدارسنا وكيفية علاجها بدل ماتدققون بالمناهج كأن الي فات كله على اكمل وجه نصيحه

استنسخو من اي دولة متقدمة بالتعليم وخلو التصاريح بعد النتائج ، — Eng. sultan Aljohani (@tvtc32) November 22, 2020