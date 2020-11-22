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سياسة|السعودية

وزير التعليم السعودي: راجعنا المناهج لضمان خلوّها من التطرف

وزير التعليم السعودي متحدثا خلال لقاء صحفي على هامش قمة العشرين (رويترز)
وزير التعليم السعودي متحدثا خلال لقاء صحفي على هامش قمة العشرين (رويترز)
22/11/2020

قال وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ إن المملكة أجرت مراجعات للمناهج التعليمية "لضمان خلوّها من أفكار التطرف".

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن المناهج السعودية خلال جلسة نقاشية ضمن أنشطة قمة مجموعة العشرين التي نظمتها الرياض افتراضيا عبر الفيديو في ظل جائحة كورونا.

وتحدث الوزير عن تجربة بلاده في التعليم أثناء الجائحة، وقال إنها تقدمت في 16 مؤشرا عالميا خلال وباء "كوفيد-19".

وأثار تصريح الوزير عن مراجعة المناهج تفاعلات في منصات التواصل الاجتماعي، حيث استنكر معلقون المزاعم بأن المناهج تدعو للتطرف.

وقد أعلنت المملكة خلال السنوات الماضية أنها تعيد النظر في المناهج لمحاربة ما تصفه بالفكر المتطرف. وقالت وزارة التعليم عام 2018 إنها تعيد صياغة المناهج لتطويرها وتخليصها من أي تأثير لأفكار جماعة الإخوان المسلمين.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء الألمانية

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