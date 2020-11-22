البث الحي
سياسة

الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات على مواقع لحماس في قطاع غزة

غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
22/11/2020

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات بين المدنيين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن القصف الذي جاء ردا على إطلاق قذائف من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية له، طال أهدافا تابعة لحركة حماس، منها موقع لإنتاج وسائل قتالية صاروخية، وبنى تحتية مخفية تحت الأرض، ومعسكرا لقوات حماس البحرية بحسب الناطق الإسرائيلي.

وقال شهود لوكالة رويترز إن الهجمات أصابت أهدافا في مدينة غزة ومدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، حيث شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من بعض المواقع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل السبت، رصده إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه تمّ تفعيل الإنذارات في مدينة عسقلان جنوبي تل أبيب، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وبحسب قناة 13 الإسرائيلية الخاصة، فإن الصاروخ -الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقه- سقط في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات أو أضرار، إلا أن جيش الاحتلال قال في بيان إن حركة حماس "مسؤولة عن كل الأحداث التي تقع في قطاع غزة وتخرج منه"، متوعدا بتحميلها تبعات ذلك.

ويأتي هذا التوتر بعد أسبوع من شن جيش الاحتلال غارات على مواقع ونقاط رصد تتبع المقاومة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعدما قال إن منظومة الدفاع الجوي (القبة الحديدية) تصدت لصاروخين أطلقا فجر الأحد الماضي من القطاع، ووصل أحدهما إلى جنوب مدينة تل أبيب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

غارات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة، وقصفت أرضا زراعية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما أغارت على موقع لحركة حماس وسط القطاع.

غارات إسرائيلية جديدة على موقع للمقاومة بقطاع غزة

شنت الطائرات الإسرائيلية أكثر من ثلاثين غارة استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة مخلفة عدداً من الإصابات، كما قررت سلطات الاحتلال إغلاق معبر بيت حانون إيريز شمالي القطاع حتى إشعار آخر. تقرير: هشام زقوت تاريخ البث: 2020/2/24

المزيد من سياسة

بايدن يعلن أعضاء إدارته الثلاثاء.. ترامب يتطلع لقمة العشرين المقبلة وحملته تستأنف حكما في بنسلفانيا

(الجزيرة)

على وقع دعوات إسرائيلية وسعودية لاتفاق نووي جديد.. طهران تعلن مرحلة جديدة لتخصيب اليورانيوم وتشترط رفع العقوبات

صورة أقمار صناعية لمفاعل نطنز الإيراني في أصفهان (رويترز)

بعد السيطرة على 80% من الإقليم.. رئيس وزراء إثيوبيا يمهل قوات تيغراي 72 ساعة لتسليم عاصمتهم

مقاتلون موالون للحكومة الفدرالية في طريقهم إلى إحدى جبهات القتال (رويترز)

دعم عسكري وتمويل ومآرب أخرى.. هل تطعن الإمارات مصر في أزمة سد النهضة؟

محمد بن زايد (يسار) مع آبي أحمد خلال زيارة إثيوبيا (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

وجود هذا الحيوان في المنزل يزيد خطر عدوى كورونا بـ78%

سيدة المطر بمصر.. جلست تبيع الترمس فجاءها رزقها مرتين

السيدة تسمى نعمات عبد الحميد، وتبلغ من العمر 63 عاما (مواقع التواصل)

ترامب مستمر بإنكار نتائج الانتخابات وبولتون يصرح: إنه يلقي الحجارة من النافذة

مستشار الأمن القومي السابق وصف سلوك ترامب الحالي بالمقابل السياسي لمثيري الشغب في الشوارع (رويترز)

اتحاد الجزائر يقيل مدربه الفرنسي بسبب عدم احترام السلطات

تشيكوليني تولى تدريب اتحاد الجزائر في سبتمبر/أيلول الماضي (مواقع التواصل الاجتماعي)