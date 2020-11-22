الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات على مواقع لحماس في قطاع غزة

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات بين المدنيين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن القصف الذي جاء ردا على إطلاق قذائف من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية له، طال أهدافا تابعة لحركة حماس، منها موقع لإنتاج وسائل قتالية صاروخية، وبنى تحتية مخفية تحت الأرض، ومعسكرا لقوات حماس البحرية بحسب الناطق الإسرائيلي.

وقال شهود لوكالة رويترز إن الهجمات أصابت أهدافا في مدينة غزة ومدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، حيث شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من بعض المواقع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل السبت، رصده إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه تمّ تفعيل الإنذارات في مدينة عسقلان جنوبي تل أبيب، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وبحسب قناة 13 الإسرائيلية الخاصة، فإن الصاروخ -الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقه- سقط في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات أو أضرار، إلا أن جيش الاحتلال قال في بيان إن حركة حماس "مسؤولة عن كل الأحداث التي تقع في قطاع غزة وتخرج منه"، متوعدا بتحميلها تبعات ذلك.

ويأتي هذا التوتر بعد أسبوع من شن جيش الاحتلال غارات على مواقع ونقاط رصد تتبع المقاومة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعدما قال إن منظومة الدفاع الجوي (القبة الحديدية) تصدت لصاروخين أطلقا فجر الأحد الماضي من القطاع، ووصل أحدهما إلى جنوب مدينة تل أبيب.