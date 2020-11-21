مصر تغرق في "شبر ميّه".. ومصريون غاضبون يلومون فساد السلطة

اجتاحت موجة واسعة من الغضب منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الخسائر التي سببتها الأمطار الغزيرة في الإسكندرية وبعض المحافظات أمس الجمعة، وأسفرت عن مصرع 6 أشخاص وغرق العديد من الشوارع والمنازل.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر شوارع وميادين الإسكندرية غارقة في مياه الأمطار، في مشهد تكرر كثيرا في الأعوام الأخيرة؛ نتيجة استمرار تهالك البنية التحتية، رغم أن السلطة تزعم إنفاق مبالغ هائلة تصل إلى 4 تريليونات من الجنيهات لإصلاحها.

#الاسكندريه تسبح في مياه الأمطار !

البنية التحتية 👇

حسبنا الله ونعم الوكيل 😢 pic.twitter.com/1qEqXLNjR0 — Mohamed Taha 2 (@Mohamed09125489) November 20, 2020

مصر لديها نهر النيل و نهر اسبورتنج #الاسكندريه pic.twitter.com/pxmISYNTX3 — أحمد أبوعرب (@Ahmed_Abo_Arab) November 20, 2020

استغاثات وتجاهل

وبينما ظهر المحافظ ومساعدوه في الشوارع الرئيسية والمناطق الراقية للتخلص من المياه الغزيرة التي أغرقتها، نُشرت مقاطع تظهر استغاثة مواطنين مصريين في الأحياء الشعبية بالإسكندرية بعد غرق منازلهم ومحلاتهم، وسط تجاهل المسؤولين.

وأشار مغردون إلى أن موجة الطقس السيئ تأتي في موعد معروف مسبقا، من دون أن يقدم المسؤولون أي حلول جذرية، سوى الاكتفاء بالحديث عن كمية الأمطار غير المتوقعة.

مش اي حد يحس بمشاكل البنية التحتية infrastructure زي اللي شغال فيها وعارف اد ايه هي متهالكة ومفيش خطة صيانة واضحة وحقيقية وأنها ماشية بستر ربنا

قبل ما انضم للجهة الحالية كنت بحلم اني اعدل البنية التحتية لكن لما شوفت الواقع انصدمت بجد

والتعديل محتاج شغل كتير اوي#الاسكندرية #مطر — Ahmed Shawky (@ASAY082) November 20, 2020

#الإسكندرية

بلد مش عارفه تصرف شوية ميه في واحده من اهم واشهر مدنها وكل سنه يعملوا متفاجئين …بذمتك دي بلد هتتقدم خطوه واحده 😠😡😠 pic.twitter.com/xLgkwpM4dD — اسلام جابر (@islamjaber77) November 20, 2020

#الاسكندريه

انا مش فاهمه يعني السيد#محافظ_اسكندريه

ماعملش حسابه ف كارثه كل سنه دي ليه مش اول سنه تحصل طول الصيف مااتعملش ليه الصرف والمخرات المائيه

زي بردو ماكان سايب الناس

ع الشواطى ف عز ما كورونا

كانت مبهدله البلد ومااتلمتش الشواطئ الا لما هاجمناه بعد ماقال هعملهم ايه 😒 — صاحبة آلعٍصمہ🇪🇬 (@Gamila_____7000) November 20, 2020

واختار مغردون زاوية أخرى للتعليق على السيول، حيث استنكروا إهدار هذه الكميات الكبيرة من المياه دون وجود خطط لدى أجهزة الدولة للاستفادة منها.

واعتبر النشطاء أن أمطار الخير التي ينتظرها الناس تحولت مع الفساد في مصر إلى خراب وموت وغرق.

الأمطار فى اى دولة بتعتبر نعمة كبيرة من ربنا خصوصا انها جاية فى نفس موعدها السنوي المعتاد وبنفس كمياتها الاعتيادية الا فى مصر كل سنة بنفاجأ بها ونضرب لخمة محدش فكر ازاى نستفيد بالمياة دى كلهاازاى نحولها لمصدر خير بدل الخراب #الاسكندريه — khaled salah (@khaleds13650361) November 20, 2020

ويبقي السؤال الذي حير 100مليون مصري

لماذا يهدر هؤلاء المتخلفون مياه الأمطار ولا يستفيدون منها بينما يقومون ببناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر؟https://t.co/z0zH7QBYJV#مات_عمر #الإسكندرية — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) November 20, 2020

في كل الدنيا الأمطار خير الا عندنا خراب بيوت#الإسكندرية https://t.co/ZFIabsVMKu — عمرو بك الأول (@3_mR_02) November 20, 2020

المطر وحده كافي ليكشف حجم فساد نظام العسكر في مصر المطر اللي عشنا حياتنا بنعتبره خير ورزق، حولوه بفسادهم لغرق وانهيار منازل وصعق بالكهرباء وموت حكم العسكر .. موت وخراب ديار

.#الإسكندرية pic.twitter.com/FchqvKbQtG — إسلام عقل (@islamakel) November 20, 2020

الكباري أم البلاعات؟

وقارن عدد من النشطاء بين اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمشروعات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وبناء عدد كبير من الجسور، في مقابل تجاهل مشكلات البنية التحتية الملحة مثل الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، رغم أنها مشكلة مزمنة يذهب ضحيتها عشرات الأبرياء سنويا.

وذكّر النشطاء بتصريح السيسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بأن الدولة أنفقت أكثر من 4 تريليونات جنيه (نحو 250 مليار دولار) على البنية التحتية للبلاد، من دون أن يظهر أي تحسن ملموس.

خبر في صحيفة مصراوي بعنوان

"البنية التحتية في العاصمة الإداريّة تقهر الأمطار والتغيرات المناخية "

= طب ومصر اللي بتغرق ياعم؟!

ماتغرقوا ولا تغوروا في 60داهية pic.twitter.com/z0JZir78vD — الـمـصــــــــــــرى ✪ (@EL___mesry) November 20, 2020

الطفلين اللي في الصورة دول (على وحمزة) توفوا اليوم مع جدتهم بعد ما البيت انهار عليهم بسبب السيول في #الإسكندرية 😥

مش تحسين الظروف الحياتية اللي الناس عايشه فيها كانت أهم مليون مره من قصور #السيسي اللي ضيع فيها ثروة البلد ودينها ل١٠٠ سنه جايه ؟!#اسكندريه_بتغرق pic.twitter.com/mQ2OdOc0uV — مسعد البربري | Albarbary (@Albarbary6) November 20, 2020

#الاسكندريه

كل سنة بتبين قد ايه الفساد والاهمال والكدب وعدم الاهتمام بحياة وممتلكات النااس

فين البنية التحتية فين حق الخدمات الل بتاخدو فلوسها فى فولتير الكهربا والمايه كل الى فالح فيه طرق جديدة وكبارى

وحتى دى وقت الشتا بيبان قد ايه المشاريع معمولة سلق بيض شكل وبس pic.twitter.com/5qnybrJz1i — Maحmoud Guevara (@gevoo07) November 20, 2020

ما يحدث ف #الاسكندريه سنويا يثبت

ان ال 4 تريليونات جنيه اللي قيل انها اتدفعت علي البنية التحتية عار تماما من الصحة.. منظومة اللصوص مبتنتهيش — 🇵🇸 Omran 🇪🇬 (@mahmoudomran29) November 20, 2020

وعندما تشاهد الشوارع وقد غرقت في المياه وتحولت إلى بحيرات بسبب شوية أمطار تذكر أن عبد الفتاح السيسي أعلن أنه أنفق 4 تريليون جينه على البنية التحتية!#الإسكندرية https://t.co/hTFYR3dwMf — سليم عزوز (@selimazouz1) November 20, 2020

وأشار مغردون إلى عدم وجود نية لدى النظام لحل هذه المشكلة، بذريعة التكلفة الباهظة، في إشارة إلى تصريحات متحدث باسم مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بأن تكلفة إنشاء شبكة تصريف أمطار في القاهرة الكبرى فقط تتطلب 300 مليار جنيه، وهو ما لا يتناسب مع سقوط أمطار غزيرة في يوم أو يومين فقط طوال العام، على حد قوله.

الحكومة : علشان اعمل شبكة صرف محتاج 300 مليار جنيه والمدارس والمستشفيات اولى بيهم

– خلاص يا باشا فداك البيوت اللي بتقع والناس اللي بتكهرب ف الشارع والبلاد اللي بتغرق واصرف ع التعليم والصحة اللي زي م هم بقالهم كاااام سنة #الاسكندريه — Abdullah Nadi (@Abdullahnadi99) November 20, 2020

تبريرات وفزاعات

وسخر بعض المعلقين على مواقع التواصل من تبريرات المسؤولين كلما وقعت كارثة مشابهة، مذكرين بإعلان السلطة عام 2015 عن اعتقال ما وصفته بتنظيم إرهابي لسد بالوعات الإسكندرية.

في حين استبعد آخرون أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المتكررة، وتوقعوا أن تكتفي السلطة بالتبريرات الواهية والفزاعات التي تعفي من المساءلة عن الفشل، في حين لا تتجاوز الإجراءات إعطاء الإجازات وحث المواطنين على التزام منازلهم وعدم الخروج، من دون أن يكون هناك حل جذري لهذه الأزمة.

#الاسكندريه #مات_عمر

محافظ الاسكندريه انت مستنى ايه انزل بجمله الاخوان سدوا البلاعات وبوظوا الصرف — Mahmoud saifeldin (@Mahmoudsaifeld1) November 20, 2020

يحدث في #مصر_السيسي ما لو حدث في أي بلد متحضر، لاستقالت حكومات وفتحت تحقيقات ورفعت قضايا ومحاكمات إلا أن الضامن في مصر هو فزاعة : الإخوان / الإرهاب / قطر / تركيا / حماس / أهل الشر / حروب الجيل الرابع وهو الضامن الذي يعفي من المسائلة عن أي فشل في أي وقت وفي أي مكان — ΛLΛFΛПDI (@AL_AFAND_DI) November 20, 2020