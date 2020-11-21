الآمال معلقة باللقاح ضد كورونا.. 58 مليون مصاب حول العالم وإغلاق عام بإيران وبريطانيا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم اليوم السبت 58 مليونا، ودخلت أجزاء من إيران وبريطانيا في إغلاق عام، كما شُددت الإجراءات في مناطق بالولايات المتحدة والهند، وقريبا في كندا، لكن الآمال تُعلق على اللقاح الجديد.

ومع حلول ظهيرة اليوم السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم عتبة 58 مليونا، توفي منهم أكثر من مليون و380 ألفا، وتعافى ما يزيد على 40 مليونا و209 آلاف، وفق موقع "ورلد ميتر".

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان الأكثر تسجيلا للإصابات بـ12 مليونا و277 ألفا، ثم الهند في المرتبة الثانية بـ9 ملايين و50 ألفا، والبرازيل ثالثا بـ6 ملايين و20 ألفا.

وحسب رويترز، فإن العراق يأتي على رأس الدول العربية من حيث عدد الإصابات، بحصيلة تزيد على 531 ألف مصاب، تليه السعودية بأكثر من 354 ألفا، ثم المغرب بأكثر من 316 ألفا.

تشديد القيود

وبدأت إيران اليوم تنفيذ قرار الإغلاق التام في عدد من مدن ومحافظات البلاد؛ إثر ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وتشمل الإجراءات إغلاق المحلات التجارية والمطاعم وصالات الرياضة، وفرض حظر التجول من الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة صباحا.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني المواطنين للالتزام بالتباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على السفر، مؤكدا أنه إذا لم تتحقق النتائج المرجوة خلال أسبوعين فسيتم تمديد الإغلاق، وذلك بعدما سجلت البلاد أمس أكثر من 13 ألفا و200 إصابة، و479 وفاة.

وسيخضع سكان أيرلندا الشمالية لإغلاق لمدة أسبوعين إضافيين، كما دخلت أسكتلندا في إغلاق عام، في وقت أغلقت فيه المطاعم والحانات أبوابها في عدة مناطق بمقاطعة ويلز بالمملكة المتحدة مساء الجمعة لـ3 أسابيع.

ودخل الوباء في الولايات المتحدة مرحلة "تسارع مطرد" مع تسجيل أكثر من 197 ألف إصابة جديدة و1800 وفاة في البلاد خلال 24 ساعة، وسيخضع سكان كاليفورنيا اعتبارا من اليوم لحظر تجول ليلي يستمر شهرًا.

أما في نيويورك، فقد أُغلقت المدارس رغم استياء عدد كبير من الأهالي، ودُعي الأميركيون إلى الامتناع عن السفر خلال عطلة عيد الشكر الخميس المقبل.

وفي الهند، تسبب التجمع خلال "عيد ديوالي" السبت الماضي، فضلاً عن التراخي في قواعد التباعد؛ في ارتفاع مقلق في معدل العدوى؛ مما دفع السلطات في نيودلهي إلى زيادة الغرامات على الذين لا يضعون كمامات بمقدار 4 أضعاف، في حين تفرض مدينة أحمد آباد حظر تجول ليلي.

وأعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد فرض الإغلاق في مدينة تورنتو وفي جزء كبير من ضواحيها (منطقة بيل) اعتبارا من الاثنين، وقال في مؤتمر صحفي "كنت واضحا بشأن هذا: الوضع خطير جدا ويتطلب اتخاذ إجراءات أكثر".

وسيتم بذلك حظر جميع التجمعات الخاصة الداخلية، التي تزيد على 10 أشخاص، وإغلاق مراكز العلاجات التجميلية وصالونات تصفيف الشعر وصالات التدريب الرياضي والكازينوهات، واقتصار المطاعم والمتاجر غير الأساسية على طلبات التوصيل، مع إبقاء المدارس مفتوحة.

وسجلت روسيا رقما قياسيا مع الإعلان عن أكثر من 24 ألف إصابة جديدة اليوم السبت، من بينها 7168 في موسكو وحدها، ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو مليونين و64 ألف حالة، في حين توفي 467 مريضا خلال 24 ساعة الماضية.

ووافق الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على إنهاء حظر على سفر العاملين في مجال الرعاية الصحية للخارج؛ مما يمهد الطريق لآلاف الممرضات بالعمل في الخارج.

وسجلت السويد حصيلة إصابات قياسية أمس، بلغت 7240 إصابة، في حين بدأت حملات فحوص واسعة في النمسا.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيحث زعماء مجموعة الـ20 الآخرين على اتخاذ إجراءات أكثر طموحا لدحر الجائحة، وذلك خلال القمة الافتراضية التي تبدأ اليوم في السعودية.

وفي فرنسا، تم تجاوز ذروة الموجة الثانية، وأعربت السلطات الصحية عن "مخرج من النفق" مع بدء توزيع اللقاحات قريبًا.



أمل في لقاح

توقعت وزارة الصحة الأميركية أن ينال اللقاح الجديد لفيروس كورونا موافقة طارئة، ليبدأ توزيعه خلال أسابيع، كما أُعلنت إصابة دونالد ترامب الابن، النجل الأكبر للرئيس الأميركي، في حين تستعد أكثر المناطق اكتظاظا في مقاطعة أونتاريو الكندية للإغلاق.

وقال وزير الصحة الأميركي أليكس عازار إن شركة فايزر (Pfizer) تقدمت بطلب للحصول على تصريح من وكالة الدواء والغذاء بالاستخدام الطارئ للقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته، معربا عن توقعه بأن تُصدر الوكالة قرارا في غضون أسابيع، على أن يتم بعد ذلك مباشرة بدء توزيع ملايين الجرعات منه.

وجاء ذلك بعدما أعلنت شركتا فايزر الأميركية وبيونتك (BioNTech) الألمانية -أمس الجمعة- أنهما ستقدمان طلبا للترخيص الطارئ، لتكونا بذلك أول المصنعين الذين يقدمون على هذه الخطوة في الولايات المتحدة، بعدما أظهرت التجارب التي أجريت على 44 ألف متطوع فعالية لقاحهما بنسبة 95% في الوقاية من الفيروس من دون آثار جانبية خطيرة.

وتتوقع الحكومة الأميركية منح الضوء الأخضر للقاح خلال الأسبوعين الأولين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما ينتظر كذلك أن تقدم شركة مودرنا (Moderna) الأميركية -التي أنتجت لقاحا فعالا أيضا- على طلب ترخيص.

دونالد ترامب الابن يعمل مع إخوته في إدارة مشاريع ترامب التجارية (رويترز)



نجل ترامب

وفي واشنطن، قال متحدث باسم دونالد ترامب الابن (42 عاما) إن الاختبارات أثبتت إصابته هذا الأسبوع، رغم أنه لا تظهر عليه أي أعراض، وهو "يخضع للحجر الصحي في حجرته".

وسبق أن أصيب بارون ترامب الابن الأصغر للرئيس بالمرض نفسه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أصيب به الرئيس وزوجته ميلانيا قبل الانتخابات الرئاسية، التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وقال أندرو جولياني (نجل رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس) إن الاختبارات أثبتت إصابته أمس الجمعة.