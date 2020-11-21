الملك سلمان مفتتحا قمة العشرين: علينا العمل على إتاحة وصول عادل للقاحات كورونا

انطلقت اليوم السبت أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية لأول مرة عربيا، في اجتماع افتراضي مصغر تخيّم عليه جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة التي تسبّب بها.

وتنعقد قمة أغنى دول العالم التي ستتواصل اجتماعاتها على مدى يومين، في ظل رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ووسط انتقادات لما يعدّه ناشطون استجابة غير كافية من قبل المجموعة لأسوأ ركود اقتصادي منذ عقود.

ويلتقي زعماء العالم في حين تتكثّف الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة أخيرا، وفي ظل دعوات متوالية لدول مجموعة العشرين لسد العجز في صندوق خاص بتمويل هذه الجهود.

وستكون أعمال القمة مصغرة ومختصرة مقارنة بما كانت عليه في السابق، إذ إنها كانت تشكل عادة فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، على أن تنحصر هذه المرة في جلسات عبر الإنترنت ضمن ما يسميه مراقبون "الدبلوماسية الرقمية".

جانب من أعمال قمة مجموعة العشرين الافتراضية (رويترز)

مساعدة الدول النامية

من جانبه، قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في كلمته الافتتاحية لاجتماع قادة مجموعة العشرين إنه ينبغي لهم العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى اللقاحات بشكل عادل، وبتكلفة ميسورة لتوفيرها للشعوب كافة إلى جانب أدوات أخرى لمحاربة جائحة كوفيد-19.

ولدى افتتاحه اجتماع قادة الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم، قال "نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، إلا أن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها للشعوب كافة".

ويقول المنظمون إن دول مجموعة العشرين ضخّت 11 تريليون دولار "لحماية" الاقتصاد العالمي، وأسهمت بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -ومقرها باريس- أن ينكمش الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 4,5% هذا العام.

لكن قادة مجموعة العشرين يواجهون ضغوطا متزايدة لمساعدة الدول النامية على عدم التخلف عن سداد ديونها.

وكان وزراء مالية المجموعة أعلنوا الأسبوع الماضي عن "إطار عمل مشترك" لخطة إعادة هيكلة ديون البلدان التي اجتاحها الفيروس، لكن ناشطين ومسؤولين وصفوا الإجراء بأنه غير كاف.

وفي رسالة إلى زعماء مجموعة العشرين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الأسبوع إلى اتخاذ "إجراءات أكثر جرأة"، مشددا على "الحاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الديون".