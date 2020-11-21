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سياسة

اعتداء على مسجد في ألمانيا بملصقات معادية للإسلام

أحد المساجد في ألمانيا (الأناضول)
أحد المساجد في ألمانيا (الأناضول)
21/11/2020

قال الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا، إن مجهولين ألصقوا أوراقا تتضمن عبارات معادية للإسلام قرب مسجد بولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية.

وذكر بيان للاتحاد أن الملصقات تضمنت عبارات نابية ضد المسلمين وأخرى عنصرية، من بينها "ألمانيا للألمان"، و"ليرحل الأجانب".

ونقل البيان عن رئيس جمعية المسجد تأكيده عدم تعرض المسجد من قبل لأي اعتداء مماثل منذ تشييده قبل 35 عاما.

وأضاف أن المصلين لاحظوا الملصقات أثناء خروجهم من صلاة الجمعة، وأبلغوا الشرطة التي بدأت تحقيقا في الواقعة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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