اعتداء على مسجد في ألمانيا بملصقات معادية للإسلام

قال الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا، إن مجهولين ألصقوا أوراقا تتضمن عبارات معادية للإسلام قرب مسجد بولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية.

وذكر بيان للاتحاد أن الملصقات تضمنت عبارات نابية ضد المسلمين وأخرى عنصرية، من بينها "ألمانيا للألمان"، و"ليرحل الأجانب".

ونقل البيان عن رئيس جمعية المسجد تأكيده عدم تعرض المسجد من قبل لأي اعتداء مماثل منذ تشييده قبل 35 عاما.

وأضاف أن المصلين لاحظوا الملصقات أثناء خروجهم من صلاة الجمعة، وأبلغوا الشرطة التي بدأت تحقيقا في الواقعة.