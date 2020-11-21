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سياسة|تركيا

أردوغان: نريد توطيد علاقتنا بأميركا ونهدف لبناء مستقبلنا مع أوروبا

أردوغان شدد على أهمية الحوار لحل الخلافات (الأناضول)
أردوغان شدد على أهمية الحوار لحل الخلافات (الأناضول)
21/11/2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم السبت- إن بلاده عازمة على تبوؤ مكانة مرموقة في عالم ما بعد جائحة كورونا، مضيفا أن أنقرة ترغب بتوطيد علاقاتها مع واشنطن لحل القضايا الإقليمية.

وفي كلمة وجهها -عبر اتصال مرئي إلى مؤتمرات لحزب العدالة والتنمية في ولايات تركية- قال الرئيس التركي "عازمون على تبوؤ مكانة مرموقة في العالم الذي سيتشكل من جديد بعد الوباء، وذلك عبر تطوير بنيتنا التحتية القانونية، وتعزيز أسس اقتصادنا، وزيادة الإنتاج وفرص العمل".

وتابع "نرغب في استثمار تحالفنا الوثيق مع أميركا بشكل فعال لحل القضايا الإقليمية والعالمية كافة".

وبشأن موضوع العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان "نرى أنفسنا في أوروبا وليس في مكان آخر، ونهدف إلى بناء مستقبلنا معها".

وشدد على أنه ليس لتركيا مشكلة مع أي دولة أو مؤسسة لا يمكن حلها من خلال الحوار والدبلوماسية، قائلا في السياق ذاته إن على الاتحاد الأوروبي ألا يتحول إلى "أداة" تعادي بلاده.

وتابع قائلا "ما من دولة أو مؤسسة تحترم نفسها تقبل أن تكون دمية بيد المنظمات الإرهابية واللوبيات المعادية لتركيا".

وتأتي رسالة أردوغان في وقت يتوقع أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي -خلال قمة في ديسمبر/كانون الأول المقبل- إن كانوا سيفرضون مزيدا من العقوبات على تركيا على خلفية تحركاتها الأخيرة.

ولا تزال سفينة التنقيب التركية "عروج ريس" محور التوتر، ومددت أنقرة -السبت- مهمتها في شرق المتوسط حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني، رغم اعتراض أثينا على الأمر.

المصدر : وكالات

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