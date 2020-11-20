كورونا بأميركا.. بايدن يشكو حجب المعلومة وفريق ترامب يتعهد بسرعة توزيع اللقاح

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن فريقه الانتقالي لا يملك المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا، في وقت تعهد فيه فريق الرئيس دونالد ترامب الخاص بمكافحة الفيروس بسرعة توزيع اللقاح على الأميركيين حال توفره واعتماده.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في ديلاوير إنه ناقش مع اللجنة التنفيذية لجمعية حكام الولايات العمل على توفير لقاح كورونا وتوزيعه بشكل شفاف.

وأضاف بايدن "لسوء الحظ ليس لدينا القدرة على الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاختبارات أو العلاجات واللقاحات وخطة توزيعها، أو الحصول على معلومات حول عملية الإنتاج والتوزيع، لكننا سنأخذ المعلومات التي تعلمناها من الحكام لإعداد استجابتنا لفيروس كورونا".

ووصف بايدن تعامل إدارة دونالد ترامب مع مجريات الأحداث في البلاد بأنها حالة انعدام مسؤولية كبيرة ورسائل تسيء لسمعة الولايات المتحدة ولديمقراطيتها في العالم.

وشدد الرئيس الأميركي المنتخب على أنه لن يفرض إغلاقا وطنيا شاملا لكبح انتشار الفيروس، على الرغم من الطفرة الوبائية الجديدة التي تشهدها البلاد منذ بضعة أسابيع، وتعهد باتباع نصائح العلماء مباشرة بعد تسلم مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

المؤتمر الصحفي لمايكل بنس نائب الرئيس الأميركي (رويترز)

جاهزية

في المقابل، وصف مايك بنس نائب الرئيس الأميركي جاهزية بلاده للتعامل مع جائحة كورونا بأنها لم تكن يوما بهذا القدر من الفاعلية، وأقرّ بتزايد كبير في أعداد المصابين في الولايات المتحدة.

وقال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الإصابات المؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة تزايدت خلال الأيام الثلاثين الماضية لتقفز من معدل 5% إلى 10%.

وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنه "ما أن تقرر إدارة الغذاء والدواء سلامة لقاح ما فإن منظومتنا جاهزة للبدء في توزيعه خلال 24 ساعة".

من جهته قال مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية والحساسية أنتوني فاوتشي إن سرعة العمل على إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لم تأت على حساب معايير السلامة والنزاهة العلمية.

وطمأن فاوتشي خلال مشاركته في مؤتمر الفريق الخاص بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، الأميركيين بأن فريقا مستقلا من الخبراء سيتولى مراجعة البيانات الخاصة باللقاحات.

وأضاف فاوتشي أن هناك جهازا مستقلا من المتخصصين الذين ليس لهم أي انحيازات أو ولاءات لا للإدارة الأميركية ولا للشركات ولا غيرها، يراجعون البيانات التي سيتم التحقق منها بشكل دقيق من إدارة الغذاء والدواء، واستنادا إلى لجنة استشارية هي التي ستدرس البيانات قبل أن تتخذ إدارة الغذاء والدواء قرارها ببدء الاستخدام.