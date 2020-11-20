بميزانية بلغت 16.5 مليار جنيه إسترليني.. تعرف على أبرز ملامح تطوير الجيش البريطاني

"عهد التقشف قد ولى" هكذا أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نهاية حقبة تقليص النفقات العسكرية في بريطانيا، وانطلاق مرحلة إنفاق هي الأكبر في تاريخ البلاد، بإضافة الحكومة البريطانية 16.5 مليار جنيه إسترليني لميزانية وزارة الدفاع خلال السنوات الأربع القادمة.

ويأتي هذا المخطط التاريخي تحت عنوان عريض، وهو "عصرنة الجيش البريطاني"، وقد أبدى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، رضاه عن حجم الأموال، التي سيتم ضخها في ميزانية الجيش، مؤكدا أنها كفيلة بتطوير الجيش ومنحه وجها جديدا.

وبحسب خبراء، فإن هذا الإجراء لم يعد ترفا بالنسبة للجيش البريطاني؛ بل ضرورة تفرضها التغيرات العالمية، خصوصا بعد تحذير رئيس الأركان في الجيش البريطاني من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة.

وقد ظهر مؤخرا من خلال تصريحات المسؤولين العسكريين والأمنيين في بريطانيا، أن هناك إحساسا بتراجع القدرات العسكرية البريطانية خلال السنوات الماضية، لصالح كل من الصين وروسيا.

من جهته، اعترف وزير الدفاع بن والاس أمام قادة جيش بلاده أن الروس والصينيين درسوا التكتيكات العسكرية البريطانية، وطوروا أساليب تفوق القدرات العسكرية البريطانية.

وتحدد وزارة الدفاع البريطانية 3 أخطار محدقة بالمصالح البريطانية وجب التعامل معها بسرعة، وهي الأنشطة الروسية في أوروبا خصوصا محاولات التجسس والاختراق، ومواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل، وأخيرا محاصرة الأنشطة الصينية في آسيا والمحيط الهادئ.

ندرة الجنود

ويواجه الجيش البريطاني معضلة كبيرة متمثلة في التراجع السنوي لعدد الجنود؛ بسبب استقالة ما يقارب 10 آلاف جندي كل سنة من صفوف الجيش، ليبلغ عدد الجنود البريطانيين في سنة 2019 حوالي 72 ألف جندي.

وفي حال استمر إيقاع الاستقالات على هذا النحو، فمن المتوقع أن يبلغ عدد الجنود 62 ألفا خلال هذه السنة، ما يجعل من جيش المملكة الأقل في عدد الجنود من بين الدول الأوروبية الكبرى، ولهذا يهدف المخطط الجديد توظيف 40 ألف جندي إضافي في صفوف الجيش.

وتفسر مؤسسة "ستاتيكا" (Statika) للإحصائيات هذا التراجع في عدد الجنود لعدة أسبابها، أولها تراجع النطاق الجغرافي لما كان يعرف بالإمبراطورية، التي لا تغيب عنها الشمس، ثم عدم تورط الجيش البريطاني في صراعات عسكرية كثيرة.

من المتوقع أن يبلغ عدد الجنود 62 ألفا خلال هذه السنة (رويترز)

وفي وقت سابق، وضعت وزارة الدفاع عام 2010 هدف تقليص عدد الوظائف، التي يخلقها الجيش البريطاني، خلال عقد من الزمن بهدف تعويض هؤلاء بالجندي الآلي، الذي تستثمر فيه بريطانيا بشكل كبير.

ويخطط الجيش البريطاني لجعل الجندي الآلي عنصرا أساسيا في تركيبته، وذلك بإقحام 30 ألفا منهم في صفوف الجيش البريطاني بحلول 2030؛ ليشكل ربع القدرة القتالية للجيش البريطاني.

وحسب رئاسة الأركان البريطانية، فإن مهمة الجندي الآلي ستكون المشاركة في المعارك في الصفوف الأولى، وذلك تجنبا للخسائر البشرية، التي تكون محرجة للجيوش الكبرى.

كما يعمل الجيش البريطاني على تطوير طائرة بدون طيار "آي 9" (I9)، التي في حال إنتاجها ستعد أكثر الطائرات المسيرة ذكاء وتطورا، ويتم استخدامها لاقتحام المباني، ويعول على هذه الطائرة لتكون سلاحا فتاكا في حروب الشوارع.

قراصنة وفضاء

في هذا الصدد، سيخصص الجيش البريطاني جزءا مهما من الميزانية الجديدة لبناء وحدة للحرب الإلكترونية، تضم جيشا من آلاف القراصنة الإلكترونيين، ورغم إطلاق هذه الوحدة سنة 2017؛ إلا أنها كانت دائما تطالب بالمزيد من الإمكانيات.

وستكون مهمة الجيش الإلكتروني الجديد، وضع خطة هجومية لأي حرب إلكترونية محتملة خصوصا مع روسيا، في ظل الاتهامات البريطانية المستمرة لموسكو بمحاولات الاختراق والتجسس، كان آخرها محاولة التجسس على فريق "جامعة أكسفورد" (The University of Oxford)، الذي يعكف على تطوير لقاح كورونا.

كما يعكف الجيش على تمويل وحدة الذكاء الصناعي، وهو المشروع الذي تحيطه الحكومة البريطانية بكثير من السرية، ويلفه الغموض؛ لكن الأكيد أن وزارة الدفاع البريطانية تعكف على استثمار الذكاء الصناعي في عملياتها العسكرية خلال السنوات المقبلة.

على صعيد آخر، لا يظهر أن لدى بريطانيا الرغبة ولا الإمكانيات لمنافسة الولايات المتحدة وروسيا والصين، ولهذا فمنذ تأسيس "قيادة الفضاء" التي يوجد مقرها ضمن قيادة القوات الجوية عام 2019، كان الهدف العلني هو ضمان أمن وسلامة الأقمار الصناعية، التي تعتمد عليها بريطانيا في الاتصالات السرية والمخابراتية.

وتهدف الحكومة البريطانية لتطوير قدراتها في إطلاق الصواريخ الفضائية بحلول 2022، التي من المتوقع أن تطلق فيها المملكة المتحدة صاروخا فضائيا جديدا.

وبالنظر لامتلاك بريطانيا ثاني أكبر ترسانة نووية في أوروبا بعدد رؤوس نووية يبلغ 215 صاروخا، فإن الجيش البريطاني يضع نصب عينه تجديد قدرات الردع النووية لدى بلاده، مدفوعا بالسباق العالمي المحموم لاختبار الصواريخ النووية، بين روسيا والصين والولايات المتحدة.