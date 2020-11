شرب نبيذ المستوطنات وشرعن بضائعها.. سابقة بومبيو في الضفة والجولان تثير غضبا فلسطينيا سوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده قررت تصنيف منتجات المستوطنات على أنها "صنعت في إسرائيل" دون الإشارة إلى منشئها الاستيطاني، وذلك أثناء زيارته الخميس مستوطنة على أراضي مدينة البيرة الفلسطينية، والتي أعقبها برحلة إلى مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وبذلك يكون بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور الجولان ومستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، مكرسا خلال زيارته الوداعية إلى الشرق الأوسط تركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعمه القوي للاحتلال الإسرائيلي.

وقال بومبيو في تصريح للصحفيين "لطالما اتخذت الخارجية الأميركية موقفا خاطئا تجاه الاستيطان ولم تعترف بالتاريخ. اليوم تقف الولايات المتحدة بقوة إلى جانب الاعتراف بأن المستوطنات يمكن معالجتها بطريقة قانونية ولائقة".

وذكر الوزير الأميركي عقب زيارته مستوطنة "بساغوت" المقامة على الأراضي الفلسطينية بمدينة البيرة، أنه "استمتع بالمشهد" من المستوطنة، وشرب نخب الاستيطان في مصنع لإنتاج النبيذ فيها.

وجاءت الزيارة وسط رفض شعبي ورسمي فلسطيني، حيث وصفتها أوساط سياسية بالاستفزازية، كما أنها تمثل شراكة أميركية للاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت مدينة البيرة مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على الزيارة.

من جهتها، أدانت الرئاسة الفلسطينية الزيارة "بشدة"، وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان "إن هذا القرار هو تحدٍّ سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية (..) هذه الخطوة الأميركية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا".

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن، بـ"تحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته، وخصوصا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة".

Enjoyed lunch at the scenic Psagot Winery today. Unfortunately, Psagot and other businesses have been targeted by pernicious EU labeling efforts that facilitate the boycott of Israeli companies. The U.S. stands with Israel and will not tolerate any form of delegitimization. pic.twitter.com/N4oCD5IqRB

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 19, 2020