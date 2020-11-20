المغرب: حسمنا موضوع معبر الكركرات ولن يتم إغلاقه مرة أخرى

اعتبر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الخميس أن الكركرات معبر دولي هام، مشددا على أن بلاده حسمت الموضوع نهائيا ولن يتم إغلاقه مرة أخرى.

وقال العثماني، في كلمة خلال اجتماع المجلس الحكومي، إن المعبر لم يعد فقط مغربيا وطنيا، ولا يعني المغاربة وحدهم ولا موريتانيا وحدها، وإنما طريق يهم التجارة الدولية بما فيها تجارة دول أوروبية إلى عدد من الدول الأفريقية.

وأضاف أن الملك محمد السادس اتخذ القرار الحاسم في الوقت المناسب لتصحيح الوضع بتدخل القوات المسلحة الملكية بطريقة غير قتالية وإقامة حزام أمني، مما حسم الموضوع نهائيا.

وبيّن رئيس الحكومة المغربية أن "تأمين المعبر أحدث تحولا إستراتيجيا، علما أن الانفصاليين كانوا يستغلونه دائما ضد المغرب وضد مصالحه، ويثيرون به المشاكل ويشوشون على الملف المغربي، خصوصا مع اقتراب اجتماعات مجلس الأمن لإصدار قراره السنوي".

يذكر أن المغرب أعلن السبت الماضي استئناف حركة النقل مع موريتانيا عبر معبر الكركرات إثر تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق المعبر من جانب موالين للبوليساريو منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.