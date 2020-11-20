الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بتزويد المجلس الانتقالي بطائرات مسيرة

اتهم مسؤولان يمنيان -اليوم الجمعة- الإمارات بتزويد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالية بطائرات مسيرة، لاستخدامها ضد الجيش الحكومي.

وقال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي -في تغريدة عبر تويتر- إن الجيش أسقط طائرات مسيرة للمجلس الانتقالي -لم يذكر عددها- بعد تقدّمه في جبهات القتال.

وأضاف "أن هذه الطائرات وصلت لمسلحي الانتقالي من الإمارات التي تتفنن باستهداف الجيش وأبناء اليمن كما قامت بنفس الدور في ليبيا"، وتابع "تلقت درسا قاسيا في ليبيا، وفي اليمن ينتظرها ما هو أسوأ من ذلك".

من جانبه، أكد وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان -في تغريدة له- إسقاط الجيش طائرات مسيرة إماراتية استخدمتها قوات المجلس الانتقالي خلال معاركها مع الجيش في محافظة أبين (جنوب).

ولم يصدر تعليق فوري عن الإمارات أو المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن ما ذكره المسؤولان اليمنيان.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي لخدمة أهداف خاصة في اليمن، لكن أبو ظبي عادة ما تنفي صحة هذا الاتهام.

مواجهات عسكرية

وخلال الأيام الماضية، اشتدت المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة والانتقالي في محافظة أبين، في مؤشر على تعثر لجنة المراقبة السعودية في فض الاشتباك المستمر منذ 11 مايو/أيار الماضي، بينما تتبادل الحكومة والمجلس الانتقالي الاتهامات حول التصعيد العسكري المتكرر في أبين.

يأتي ذلك رغم إعلان التحالف السعودي الإماراتي نهاية يوليو/تموز الماضي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وتتضمن الآلية: تخلي الانتقالي عن الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.