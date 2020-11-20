إعادة الفرز بجورجيا تثبت فوز بايدن وترامب يستدعي المشرعين الجمهوريين في ميشيغان

أظهرت النتائج النهائية لإعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا احتفاظ المرشح الديمقراطي جو بايدن بتقدمه على منافسه دونالد ترامب، في وقت تحدثت فيه صحيفة نيويورك تايمز عن سيناريو لقلب نتائج الانتخابات في ميشيغان.

وأعلنت السلطات في الولاية جورجيا أن إعادة الفرز اليدوية لأصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ثبّتت فوز الديمقراطي جو بايدن.

وقالت وسائل إعلام أميركية إنه بعد إعادة فرز الأصوات في الولاية تأكد تقدم الرئيس المنتخب جو بايدن على منافسه دونالد ترامب بـ12 الفا و284 صوتا.

وبهذا يصبح بايدن رسميا أول مرشح ديمقراطي يفوز في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية الجنوبية منذ ما يقرب من 3 عقود، على الرغم من مزاعم منافسه الجمهوري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق.

وكانت حملة ترامب الانتخابية قد دفعت 3 ملايين دولار إلى لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن للبدء في إعادة فرز جزئي للأصوات، وطالبت الحملة بإعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلواكي ودان بدعوَى وجود مخالفات انتخابية في تلك المناطق.

وفاز بايدن في ويسكونسن بفارق أكثر من 20 ألف صوت، وحصل على 49.5% من الأصوات مقابل 48.8% لصالح ترامب.

وأعلن محامو ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن أن المعركة القضائية ضد ما وصفوه بالتزوير الواسع في الانتخابات في عدد من الولايات مستمرة، وأنها تتطلب مزيدا من الوقت، غير أن الديمقراطيين يشككون في أن تسفر هذه المساعي عن أي تغيير في النتائج.

رودي جولياني محامي ترامب خلال المؤتمر الصحفي (الفرنسية)

سيناريو لقلب النتائج

في الأثناء أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه دعوات إلى المشرعين الجمهوريين في ولاية ميشيغان لحضور اجتماع معه اليوم الجمعة في البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة إن ترامب اتصل بزعيم الأغلبية الجمهورية في ميشيغان لتوجيه هذه الدعوات، وفقا لمصادر وصفتها بالمطلعة.

وذكرت أن بعض أعضاء فريق ترامب يروجون لسيناريوهات لقلب النتائج تتمثل في تقويض المجالس التشريعية في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون نتائجَ التصويت، وإرسال مؤيدين لترامب إلى المجمع الانتخابي.

ورفع ترامب طعونا قانونية في ولايات عدة، زاعما دون دليل أنه الفائز الشرعي بالانتخابات، في حين ترفض إدارته الاعتراف بأن بايدن هو الفائز وتعرقل حصول فريقه الانتقالي على التمويل والمساحات المكتبية، وتمنع تلقيه إفادات سرية.

استعدادات لإعادة فرز الأصوات في ويسكونسون (الفرنسية)

رفض

من جهة أخرى رفض قاض دعوى قضائية ساندها الجمهوريون استهدفت منع مسؤولي ولاية أريزونا من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالولاية، في انتكاسة قضائية أخرى للرئيس دونالد ترامب وحلفائه.

وقال جون هانا قاضي الولاية في فينكس إنه رفض طلبا قدمه الحزب الجمهوري في أريزونا لإصدار أمر قضائي بمنع مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا من التصديق على نتائج المقاطعة، حيث يعيش أغلب سكان أريزونا.

وأفاد مركز إديسون للأبحاث بأن الديمقراطي جو بايدن هزم ترامب بأكثر من 10 آلاف صوت في أريزونا، وهي إحدى الولايات التي اقتنصها للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض بعد حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

وخسر ترامب معركة قضائية أخرى يوم الخميس ولكن في ولاية بنسلفانيا هذه المرة، فقد رفض قاض دعوى منفصلة رفعتها حملته لإبطال نحو 2200 صوت في مقاطعة باكس، قرب فيلادلفيا، بسبب مخالفات مزعومة.