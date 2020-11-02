متابعة حية وتفاعلية للانتخابات الأميركية.. الجزيرة نت تنقل لكم النتائج لحظة بلحظة

تقدم الجزيرة نت تغطية مباشرة وتفاعلية للانتخابات الأميركية التي ستُجرى غدا الثلاثاء ويتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتعرض التغطية نتائج الاقتراع لحظة بلحظة فور ظهورها، مع توضيح الأرقام في الولايات الحاسمة التي يتوقع أن تحدد هوية الفائز.

وتشمل المتابعة أيضا نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي تعقد بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، ويتنافس فيها الجمهوريون والديمقراطيون على 35 مقعدا من مقاعد المجلس الـ100.