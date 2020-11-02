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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

متابعة حية وتفاعلية للانتخابات الأميركية.. الجزيرة نت تنقل لكم النتائج لحظة بلحظة

2/11/2020

تقدم الجزيرة نت تغطية مباشرة وتفاعلية للانتخابات الأميركية التي ستُجرى غدا الثلاثاء ويتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتعرض التغطية نتائج الاقتراع لحظة بلحظة فور ظهورها، مع توضيح الأرقام في الولايات الحاسمة التي يتوقع أن تحدد هوية الفائز.

وتشمل المتابعة أيضا نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي تعقد بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، ويتنافس فيها الجمهوريون والديمقراطيون على 35 مقعدا من مقاعد المجلس الـ100.

 

المصدر : الجزيرة

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