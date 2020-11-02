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سياسة|إيران

أكدت عدم تأثير العقوبات على قدراتها الدفاعية.. إيران تجري مناورات عسكرية وسط البلاد

إطلاق صاروخ إيراني في مناورة عسكرية أجرتها طهران الشهر الماضي (رويترز)
إطلاق صاروخ إيراني في مناورة عسكرية أجرتها طهران الشهر الماضي (رويترز)
2/11/2020

بدأت القوات الجوية في الجيش الإيراني اليوم الاثنين مناورات عسكرية بقاعدة بابايي في مدينة أصفهان وسط البلاد، بمشاركة عدد من الوحدات العسكرية التابعة للقوات الجوية.

وقال المتحدث باسم المناورات العميد فرهاد غودرزي، إن هذه المناورات تحمل رسالة سلام دائم وأمن واستقرار إلى دول المنطقة.

وأعلن الجيش الإيراني استخدام الطائرات المسيّرة، والمقاتلات الحربية، وقاذفات القنابل، وطائرات الاستطلاع في هذه المناورة بهدف تحسين القدرات القتالية للقوات الجوية.

وأشار قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني -العميد طيار عزيز نصير زادة- إلى تنظيم 3 مناورات جوية خلال العام الحالي، وقال إن رفع العقوبات المفروضة على واردات الأسلحة أو عدم رفعها لن يؤثر على قدرات البلاد الدفاعية نظرا لاعتماد القوات المسلحة على الطاقات الداخلية.

وكانت إيران أجرت في الـ21 من الشهر الماضي مناورات عسكرية على ما يقدّر بنصف مساحة إيران، وحاكت بها حربا حقيقية، وحملت اسم "المدافعون عن سماء الولاية"، وشاركت فيها قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري، فضلا عن القوات الجوية.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء الألمانية

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