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سياسة|ليبيا

ليبيا.. السراج يدعو للتعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية واجتماع للجنة العسكرية المشتركة في غدامس

السراج دعا كل الأطراف الليبية للانخراط في حوار إيجابي يسفر عن توافقات (الأناضول)
السراج دعا كل الأطراف الليبية للانخراط في حوار إيجابي يسفر عن توافقات (الأناضول)
2/11/2020

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إلى التعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات للخروج من الأزمة، في وقت يعقد فيه أول لقاء داخل ليبيا للجنة العسكرية المشتركة لبحث تطبيق وقف إطلاق النار.

ففي كلمة توجه بها الليلة الماضية إلى الشعب الليبي بمناسبة المولد النبوي عقب عودته من جولة شملت إيطاليا وتركيا، قال السراج إن من الأنسب إنهاء المرحلة الانتقالية في بلاده دون تباطؤ.

وأضاف أنه ما زال مؤمنا بأن الانتخابات هي أقصر الحلول لإنهاء الأزمة في ليبيا، مؤكدا أنه وجد نفسَه وزملاءَه في موقف يحتم عليهم تحمل المسؤولية مرة أخرى للمحافظة على أمن البلد وسيادةِ قرارها السياسي، في إشارة إلى تراجعه عن ترك منصبه بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول في حال تم تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى توافقات وتفاهمات تداوي جراح ليبيا، مشددا على ضرورة انخراط مختلف الأطراف الليبية في حوار إيجابي، وتوحيد مؤسسات الدولة.

كما دعا الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على التوصل إلى توافقات تشمل إجراء انتخابات في أقرب الآجال.

وفيما يتعلق بتراجعه عن الاستقالة، قال رئيس حكومة الوفاق إن مرد ذلك عدم التوصل إلى توافق.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) اتفقا منتصف الشهر الماضي في القاهرة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

محادثات بليبيا

وتأتي تصريحات السراج فيما ينطلق اليوم في مدينة غدامس (جنوب غربي ليبيا) أول اجتماع للجنة العسكرية المشتركة يعقد داخل الأراضي الليبية بحضور رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا السبت الماضي إن الاجتماع سيعقد على مدى 3 أيام، ويبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه قبل 10 أيام في جنيف.

وسيبحث الوفدان تشكيل لجان فرعية خاصة بسرت وأخرى خاصة بالجفرة، إضافة إلى الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق سحب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وتجتمع المبعوثة الأممية في البداية مع كل وفد على حدة لتحديد جدول الأعمال قبل اجتماع الوفدين مباشرة للبدء في عملية التفاوض.

ونص اتفاق وقف النار، الذي رحب به مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية بينها مصر، على انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 90 يوما، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة تديرها غرفة عمليات موحدة، ولكن ظهرت لاحقا مواقف تشكك في إمكانية تطبيق الاتفاق.

وفي وقت سابق، توصل المجلس الأعلى ومجلسا النواب الليبيان في المغرب لاتفاق يتعلق بمعايير التعيين في المناصب القيادية بالمؤسسات السيادية.

وقبل أسبوع، انطلقت برعاية أممية جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي تمهيدا لأول حوار مباشر تستضيفه تونس في التاسع من الشهر الجاري.

قطر وليبيا

سياسيا أيضا، استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

كما جرى خلال استقبال أمير قطر لخالد المشري والوفد المرافق له في الدوحة مناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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