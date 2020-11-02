الكشف عن إصابة أمير بريطاني بكورونا.. رئيس منظمة الصحة بالحجر وقيود وغضب بأوروبا

توفي أكثر من مليون و200 ألف شخص جراء وباء كوفيد-19 في أنحاء العالم، وتجاوزت الإصابات 46 مليونا، في وقت دخل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في حجر صحي بعد مخالطته مصابا بالفيروس.

وسجلت وفاة من كل 5 وفيات في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم، والتي شهدت نحو 231 ألف وفاة، من 9 ملايين وأكثر من 200 ألف إصابة، في حين سجلت البرازيل أكثر من 160 ألف وفاة من بين 5 ملايين وأكثر من 500 ألف إصابة.

وتجاوزت وفيات الهند 122 ألفا، كما تخطت الإصابات 8 ملايين وأكثر من 229 ألفا.

غيبريسوس في حجر صحي

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء الأحد، أنه وضع نفسه في الحجر الصحي بعد مخالطته شخصا ثبُتت إصابته بكوفيد-19، في حين كشف عن إصابة أمير بريطاني بالفيروس.

وكتب على تويتر أنه تم تحديد مخالطته لشخص أظهر نتيجة موجبة لفحص كوفيد-19، وأضاف "أنا بخير، ولم تظهر (علي) أي أعراض؛ لكن سأعزل نفسي خلال الأيام المقبلة، تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وسأعمل من المنزل".

وقد كان غيبريسوس (55 عاما) بالخطوط الأمامية في إطار المبادرات، التي أطلقتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الوباء الذي أودى بما يقرب من 1.2 مليون شخص، وأصاب أكثر من 46 مليونا حول العالم منذ ظهوره بالصين نهاية 2019.

واضطرار مدير المنظمة إلى البقاء بالحجر الصحي، بسبب تعرضه المحتمل للفيروس، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الهجمات على "الصحة العالمية" والتدابير التي توصي بها.

وأوائل أكتوبر/تشرين الأول، دافع غيبريسوس بقوة عن العمل الذي أنجزته المنظمة المتهمة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم الكفاءة في إدارة الوباء.

وكان غيبريسوس -وهو وزير سابق للصحة والخارجية في إثيوبيا، وخبير في الأمراض المعدية- قد أكد على مدى شهور أن لكل شخص دورا في وقف انتشار الفيروس.

أمير بريطاني أصيب بكورونا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت متأخر، يوم الأحد، نقلا عن مصادر بقصر كينسينغتون أن الأمير وليام أصيب بفيروس كورونا في أبريل/نيسان، وذلك في وقت مقارب لتاريخ إصابة والده الأمير تشارلز بالعدوى نفسها.

وقالت صحيفة "ذا صن" (The Sun) إن وليام، حفيد الملكة إليزابيث والثاني بالترتيب لولاية العرش، أبقى إصابته سرا لأنه لم يرغب في إثارة قلق في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن وليام قوله لمراقب خلال لقاء "تحدث أمور مهمة، ولم أرغب في إثارة قلق أحد".

وأضافت أنه خضع للعلاج على أيدي أطباء القصر، واتبع الإرشادات الحكومية بعزل نفسه في منزل العائلة.

وذكر مصدر للصحيفة أن وطأة الفيروس "كانت شديدة على وليام" مشيرا إلى أنه عانى من صعوبة في التنفس بإحدى المراحل مما أثار ذعر من حوله.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) النبأ أيضا نقلا عن مصادر في وقت متأخر، الأحد، لكن قصر كينسينغتون ومكتب الأمير رفضا تقديم تعقيب رسمي للهيئة.

وسجلت إنجلترا وحدها أكثر من مليون إصابة بالفيروس، وستدخل الإغلاق الثاني اعتبارا من الخميس المقبل لوقف الموجة الثانية للفيروس.

قيود بأوروبا وغضب بين السكان

شددت ألمانيا الاثنين القيود الرامية للحد من تفشي كورونا المستجد بأوروبا، في مسعى للسيطرة على ارتفاع عدد الإصابات في البلاد، وأمرت المستشارة أنجيلا ميركل بفرض سلسلة تدابير إغلاق اعتبارا من الاثنين وحتى نهاية الشهر.

وفي حين لن يجبر سكان ألمانيا على التزام منازلهم، سيكون على الحانات والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور الأوبرا وصالات السينما إغلاق أبوابها.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 12 ألفا و97 إصابة، إلى 545 ألفا و27 إصابة في المجمل.

وفي النمسا وافق البرلمان، يوم الأحد، على فرض إغلاق جزئي لمدة 4 أسابيع ابتداء من يوم غد، على أن يستمر سريان الإجراءات الجديدة حتى 30 من الشهر الجاري.

وعودة لإنجلترا حيث تستعد لتدابير عزل منزلي جديدة على خطى النمسا وفرنسا وإيرلندا. وأعرب كثيرون عن قلقهم حيال الكلفة الاقتصادية للإغلاق الذي يستمر 4 أسابيع ويدخل حيز التنفيذ الخميس.

ومن المقرر أن يبدأ تشديد قواعد الإغلاق الاثنين في بلجيكا التي تسجل عالميا أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19 نسبة لعدد سكانها. ومن جانبها فرضت البرتغال إغلاقا جزئيا يبدأ تطبيقه الأربعاء.

وفي فرنسا، قال رئيس الوزراء جان كاستيكس إنه سيمنع متاجر التسوق من بيع منتجات "غير أساسية" اعتبارا من الثلاثاء لحماية أصحاب المتاجر الصغيرة الذين أجبروا على إغلاق أبواب محلاتهم.

وبدورها فرضت إسبانيا حظر تجول ليليا، وطبقت جميع مناطقها تقريبا إغلاقا للحدود الإقليمية لمنع التنقل لمسافات بعيدة.

ويتوقع أيضا بأن تعلن الحكومة الإيطالية عن قيود جديدة الاثنين، بحسب تقارير إعلامية، في وقت يطالب وزير الصحة بإغلاق على مستوى البلاد.

لكن التشديد المتواصل للقواعد والقيود المرتبطة بالفيروس أثار حفيظة الأشخاص الذين أنهكهم العزل الصحي، وكلفته الاقتصادية الباهظة.

وأدى هذه الغضب إلى احتجاجات في مناطق عديدة حول العالم، خصوصا أوروبا، حيث وقعت مواجهات مع قوات الأمن في بعض الأحيان.

وجرت مواجهات بين متظاهرين وعناصر أمن، السبت، في عدة مدن إسبانية لليلة الثانية على التوالي، بحسب الشرطة، تخللتها عمليات تخريب ونهب في بعض المناطق.

كذلك وقعت أعمال عنف في عدة مدن إيطالية، كما في العاصمة التشيكية براغ مؤخرا.

ولم تقتصر الاضطرابات الناجمة عن قيود احتواء الفيروس على أوروبا، فاندلعت أعمال شغب السبت في عدة سجون أرجنتينية حيث طالب السجناء باستئناف الزيارات خلال الوباء.

الإصابات في بلدان متعددة

وفي الهند قالت وزارة الصحة، اليوم، إن البلاد سجلت 45 ألفا و231 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 8.23 ملايين إصابة.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم، إن البر الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو نفس العدد المسجل اليوم السابق.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 وفاة، وذلك ارتفاعا من 170 إصابة و8 وفيات اليوم السابق.

ومن جانبها أعلنت إسرائيل اليوم، تسجيل 649 إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 315 ألفا، منها 2554 حالة وفاة، وأكثر من 302 ألف حالة تعاف.

وأخيرا، قالت وزارة الصحة بالمكسيك، الأحد، إنها سجلت 4430 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 929 ألفا و392 إصابة، كما سجلت 142 حالة وفاة مما يرفع عدد الوفيات إلى 91 ألفا و895 حالة.