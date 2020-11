حرب قره باغ.. يميني فرنسي بارز يقاتل مع الأرمن ورئيس أذربيجان يعلن استعادة مزيد من القرى

أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف -اليوم الاثنين- أن قوات بلاده تواصل التقدم في إقليم ناغورني قره باغ، وأنها استعادت مزيدا من القرى من القوات الأرمينية، في حين قالت وزارة الدفاع في أرمينيا إن القصف الأذري امتد اليوم إلى أراض تحت السيادة الأرمينية.

وقال الرئيس الأذري -عبر تويتر- إن الجيش حرّر 8 قرى هي: تشاب راند، والحاج إسحاقلي، وغوشا التابعة لمدينة جبرائيل، ودره غيله طاغ، وبيوك غيله طاغ التابعتين لمدينة زنغيلان، وإيشيقلي، ومراد خانلي، وميلانلي التابعة لمدينة قوبادلي.

ومنذ اندلاع المعارك بين الجانبين في 27 سبتمبر/أيلول الماضي قالت أذربيجان إنها تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن، و3 بلدات، وقرابة 200 قرية، فضلا عن تلال إستراتيجية.

وتستمر المعارك الضارية عند خط الجبهة في قره باغ و7 مناطق مجاورة حيث قتل أكثر من ألف شخص منذ بدء القتال.

يذكر أن قره باغ إقليم معترف به دوليا كجزء من أذربيجان، لكن الأرمن يسكنونه ويسيطرون عليه بإدارة غير معترف بها.

وقالت وزارة الدفاع في الإقليم اليوم إن قواتها فقدت 11 جنديا آخرين في القتال، مما يرفع عدد قتلاها إلى 1177 منذ اندلاع المعارك.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن مدنيا قتل وأصيب آخران في قصف شنّته القوات الأذرية على أرمينيا.

وكتبت المتحدثة باسم الوزارة -شوشان ستيبانيان- على تويتر "أطلق الجانب الأذري نيران المدفعية باتجاه مواقع القوات المسلحة الأرمينية، وبلدة دافيت بيك".

وفي سياق متصل، أعلن مارك دي كاكويراي فالمينيه زعيم جماعة "زواف باريس" (Zouaves Paris) المحسوبة على تيار أقصى اليمين في فرنسا أنه توجه إلى قره باغ للقتال إلى جانب الأرمن ضد الجيش الأذري.

Defining themselves as fascists, who emerged with the slogan "Paris is Ours" in late 2017 #Fransız Marc de Cacqueray-Valmenier, leader of the far-right group "Zouaves Paris" (ZVP), with the Armenians #Azerbaycan He went to Nagorno-Karabakh to fight against his army. https://t.co/nRuBv96uAR

— new hope (@hamdhi11) November 1, 2020