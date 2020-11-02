تخصص بقضايا الشرق الأوسط.. رحيل الصحفي البريطاني المخضرم روبرت فيسك

توفي الكاتب الصحفي البريطاني المخضرم روبرت فيسك، الأحد، إثر إصابته بسكتة دماغية في منزله الكائن بالعاصمة الأيرلندية دبلن، بعد مسيرة صحفية طويلة قضى منها 4 عقود في تغطية أحداث منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة إيرش تايمز الأيرلندية أن فيسك أصيب بوعكة صحية، الجمعة، وتم نقله إلى مستشفى سانت فينسنت وتوفي بعد ذلك بوقت قصير عن عمر يناهز 74 عاما.

وكان فيسك واحداً من أكثر المراسلين البريطانيين الأجانب احتراما وإثارة للجدل في العصر الحديث، ووصفته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في عام 2005 بأنه ربما أشهر المراسلين الأجانب في بريطانيا.

وتربط فيسك علاقة طويلة بأيرلندا يعود تاريخها إلى عام 1972 عندما انتقل إلى بلفاست للعمل مراسلا لصحيفة لندن تايمز في ذروة الاضطرابات.

وحصل فيسك على درجة الدكتوراه من كلية ترينيتي في دبلن، وأكمل أطروحة حول حياد أيرلندا خلال الحرب العالمية الثانية.

بدأت حياته المهنية مع صحيفة صنداي إكسبرس في لندن، وسرعان ما انتقل إلى العمل مراسلا لصحيفة التايمز.

وبعد أن صنع لنفسه اسمًا في أيرلندا الشمالية، انتقل فيسك لفترة وجيزة إلى البرتغال، ثم توجه إلى بيروت حيث عمل مراسلا متخصصا في شؤون الشرق الأوسط.

ومن بين الأحداث التي قام بتغطيتها، الحرب الأهلية اللبنانية، والغزو الروسي لأفغانستان، والثورة الإيرانية، والحرب الإيرانية العراقية.

ويعتبر فيسك من الخبراء الذين يتمتعون بمعلومات عالية من مصادر القرار في منطقة الشرق الأوسط.

وفي عام 1989، انضم إلى صحيفة لندن إندبندنت واستمر فيها حتى وفاته.